Pandemi döneminde gönülleri fethettiler

Aralık ayından beri tüm dünyanın etkisinden kurtulamadığı corona virüsü pandemisinde, ünlü isimler yaptıkları yardımlarla öne çıkmayı başardı. Zor zamanları biraz daha kolaylaştırmak için milyonlarca dolar bağış yapan ünlüler, pandemi döneminde gönülleri fethetti.

Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkileyen corona virüsü pandemisinde, birçok ünlü isim şöhretlerini iyi yönde kullanmayı seçti. Kimisi 12 saat boyunca kitap okudu, kimisi sağlık çalışanlarına binlerce şişe su yardımı yaptı. İşte, o ünlüler…

Serena Williams

Eski tenis şampiyonu Serena Williams, ABD’deki okullara 4 milyondan fazla maske bağışıyla gündeme geldi. Sonbaharda okulların açılması nedeniyle Masks for Kids adlı organizasyona ortak olan Williams sosyal medya hesabından, “Okula dönüş demek çocuklara maske demek. Masks for Kids ile birlikte okullar maskelere ve eğitim araçlarına ulaşabilecekler” dedi.

Dwayne Johnson

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle corona virüsüne yakalandığını açıklayan ‘The Rock’ lakaplı Dwayne Johnson da Covid-19 ile savaşan hastane çalışanlarına 700 bin şişe su bağışlamıştı.

Matthew McConaughey ve Camila Alves McConaughey

Ünlü oyuncu Matthew McConaughey, eşi ile birlikte maske sıkıntısı yaşayan Teksas’taki hastanelere 110 bin maske bağışında bulunmuştu. McConaughey sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Misyonumuz bizi korumaya çalışan sağlık görevlilerini korumak” demişti.

Andy Serkis

Yüzüklerin Efendisi serisinde canlandırdığı Gollum karakteriyle hafızalara kazınan Andy Serkis, canlı yayında 12 saat boyunca The Hobbit kitabını okumuştu. Yayından kazanılan gelirler ise İngiltere’deki Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) bağışlandı.

The Weeknd

Ünlü müzisyen The Weeknd, haziran ayında Covid-19’a karşı yürütülen yardım kuruluşlarına toplamda 1 milyon dolar bağışladı.

Shakira

Kolombiyalı şarkıcı Shakira da, doğduğu ülkede N95 maske ve solunum cihazı bulmakta zorlanan hastanelere binlerce ekipman bağışladı.

Greta Thunberg

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’na (UNICEF) bağlı Danimarkalı bir vakıftan kazandığı 100 bin dolarlık ödülü, corona virüsü pandemisinde mağdur olan çocuklar için bağışladı.

Fotoğraflar: DepoPhotos