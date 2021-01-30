Pandemi döneminde hayvan barınağında yer kalmadı

İstanbul’dan sonra Trakya’nın 250 kapasitesi ile en büyük bakımevi olan Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ndeki hayvan sayısı 400’e ulaşırken, bakımevinde yer kalmadı.

“SAYILARDA CİDDİ ARTIŞ VAR”

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ve köylerden de vatandaşların ‘virüs bulaşır’ endişesiyle evcil hayvanlarının mücavir alana bıraktığını ifade etti.

Tanrıkulu, “Sayıları çok arttı. Bunun birkaç nedeni var. Ne yazık ki sahipli hayvanları da insanlar terk etmeye başladılar. İkincisi de bizim barınağımız Trakya’nın en büyük barınağı olduğu için yakın ilçe ve köylerden de köpekler bırakılıyor. Biz de bu pandemi sırasında Edirne Belediyesi olarak sokak hayvanları ve hayvanseverlerimizle birlikte Edirne’de 8- 10 bölgede bir program dahilinde beslemeler yaptık” dedi.

“HEPSİNİN YÜZÜNDE KORKUNÇ MUTSUZLUK VAR”

Çoğu iş yerinin kapanmasıyla artık yemek desteklerinin de azaldığını ifade eden Tanrıkulu, vatandaşlardan da sağduyu beklediklerini, evlerindeki canları sokağa atmamalarını istedi.

Tanrıkulu, “Halkımızdan ricam şu; bu hayvanlar bir can, onlar da sevgiye muhtaç, özellikle bu pandemi döneminde, hastalık yapıyor diye terk etmeyelim. Bu virüsün bu sokak canlarıyla hiçbir alakası yok. Şu an barınağımızda 400’den fazla köpeğimiz var ve neredeyse yüzde 30’u sahipli hayvan ve hepsinin yüzünde korkunç bir mutsuzluk var çünkü terk edilmişler. Yani bir insanı terk etmekle bir sokak canımızı terk etmek arasında hiçbir fark yok” diye konuştu.

Edirne’de sokak hayvanlarının yoğunlukta bulunduğu eski çöplük alanında da köpeklerin sayısının her geçen arttığını söyleyen Tanrıkulu, “Buradaki hayvanlara her gün düzenli besleme yapıyoruz. Ancak son dönemlerde hayvanların sayısı da arttı. Daha önce hiç görmediğimiz, aralarında cins olan köpekler de beslenmek için alana geliyor” ifadelerini kullandı. (DHA)