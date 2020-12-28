Pandemi etkisi: Kışın 700 kişinin yaşadığı mahallede nüfus 15 kat arttı

Akçatekir Mahallesi, serin havası nedeniyle Adanalıların yaz aylarında en çok tercih ettiği yayla olarak biliniyor. Bağlı olduğu Pozantı ilçesinin 20 bin nüfusu olmasına karşın, Akçatekir’in yaz aylarındaki nüfusu ise 100 binin üzerine çıkıyor. Doğal güzellikleri nedeniyle yaz aylarının vazgeçilmez yaylaları arasında yer alan Akçatekir’de, geçen yıllarda ekim ayı sonuna doğru yaylacıların kente dönüşü ile nüfus, 700 kişiye kadar düşüyordu. Ancak, pandemi nedeniyle bu yıl bu sayı değişti.

AKÇATEKİR TARİHİNDE BİR İLK

Corona virüsü salgını nedeniyle yayla evi olan binlerce vatandaş bu yıl kente dönmedi. Vaka artışları ve corona tedbirleri kapsamında hafta sonlarını kapsayan sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası Akçatekir Mahallesi, tarihinde ilk kez kış aylarındaki nüfusu 10 binin üzerine çıktı.

ADANA’NIN EN BÜYÜK YAYLASI

Akçatekir’in, Adananın en büyük yaylası olduğunu söyleyen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Akçatekir mahallemizde yaz aylarında nüfusumuz 200 bini buluyor. Normalde bizim yaylacılarımız eylül ayının 15’inde okulların açılmasıyla beraber şehre dönüyordu. Yaylada kalan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ise ekim ayının sonunda dönüyordu. Geçen yıllarda aralık ayından itibaren soğuk ve don olmaması için suları kesiyorduk. Bu sene 10 binlerce kişi kente dönmeyince suları kestirtmedik” dedi.

Daha önce kış aylarında vatandaşların olmamasından dolayı marketlerini açmadıklarını söyleyen Esat Öztürk, “Şu anda 10 binlerce insan var. İlk defa kış ayında marketimizi açtık” diye konuştu.

“CORONA NE ZAMAN BİTERSE OZAMAN DÖNERİM”

Pandemiden önce her yıl ekim ayında il merkezine döndüğünü belirten Abdullah Aktaş, “Bu sene pandemiden dolayı şehirler çok kalabalık olduğu için dönmedim. Corona ne zaman biterse ben de o zaman şehre dönerim” ifadelerini kullandı.. (DHA)