Pandemi onu durduramadı, şampiyon oldu

Edirne’de 12 yaşında başladığı güreş sporunu bir süre devam ettiren, askere gitmesinin ardından bu sporu bırakan evli ve iki çocuk babası Murat Şirmen, aldığı kilolardan kurtulmak için 37 yaşında yeniden spora başladı.

Spor salonunda çalıştığı süreçte halterin ‘bench press’ kategorisindeki yeteneğini keşfeden Şirmen, antrenörü sayesinde 2018 yılında bu branşa başladı. Aynı yıl Ankara’da yapılan halter şampiyonasında rekor kırarak birinci olan Şirmen, bir süre sonra davet edildiği Ukrayna’nın Kiev şehrinde kendi sıkletinde dünya şampiyonu olarak dikkatleri üzerine çekti.

Şirmen, İstanbul’da Uluslararası Ağırlık Kaldırma Federasyonu tarafından 16 Şubat 2020’de düzenlenen Powerlifting Türkiye Şampiyonası’nda ise yine kendi sıkletinde birinci oldu.

YARIŞMAYA EVDE HAZIRLANDI

Araya giren pandemi sürecinde spor salonlarının kapanmasıyla evde çalışmalarına devam eden başarılı sporcu Şirmen, 4 ay evinde günde 1000 şınav çekip tonlarca ağırlık kaldırarak Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve milyonlarca insanın canlı olarak izlediği IPL Avrupa Şampiyonası’na hazırlandı.

Aralık ayının başında düzenlenen yarışmada, 125 kiloda da boy gösteren Şirmen, 160 kilo ağırlık kaldırarak Avrupa Şampiyonu oldu ve başarılarına bir yenisini daha ekledi.

“GÖZLERİM KIZARANA KADAR HAZIRLANDIM”

Sessiz sedasız ülkesine altın madalya getiren Şirmen, 600 sporcunun katıldığı yarışmada Türk bayrağını dalgalandırmanın büyük mutluluk olduğunu ifade etti.

Şirmen, “Pandemide evde 4- 5 antrenman yaptım. Günde1000 şınav çektim. Burada yapabileceğim antrenman kadar olmasa da gözlerim kızarana kadar hazırlandım. Bol bol et yiyorum. Günde 1 kilo et yiyorum. İhtiyacım olan proteini etten almaya çalışıyorum. Bu da masraflı oluyor ama yapacak bir şey yok. Yoksa bu antrenmanın altından kalkamayız çünkü her antrenmanda toplamda 20 ton ağırlık kaldırıyorum” dedi.

“EN BÜYÜK MOTİVASYONUM TÜRK BAYRAĞI”

Moskova’daki başarının ardından Amerika’dan davet aldığını söyleyen Şirmen, “Şimdi Amerika’dan davet aldık. 2021 yılı kasım ayında Kaliforniya’daki müsabakaya özel davet edildim.4 Şimdiki hedefim o, orada birinci olmak istiyorum. Beni motive eden Türk ulusu, Türk bayrağı. Her şey Türkiye için. Normalde bu çok masraflı bir spor ama ülkem için her şey feda olsun diyorum” diye konuştu. (DHA)