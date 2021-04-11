13 yaşında arkadaşının sapan ile attığı taş, bir gözünde tamamen, diğer gözünde ise büyük oranda hasara neden olmuş. 40 yıldır karanlık bir dünyanın içinde… Karanlık dünyasını genç yaşlardan itibaren müzik ile aydınlatan Ünal, sokaklarda kemanı ile konser veriyor ve harçlığını çıkarıyor. Ancak yaklaşık bir yıldır pandemi nedeniyle o da zor durumda… “Görme özürlüydüm, şimdi pandemi özürlü oldum. Virüs, sokak sanatçılarını da vurdu, özellikle sokağa çıkma yasaklarından çok etkileniyoruz'' diyor.

80 yaşındaki annesi ile birlikte yaşayan lise mezunu Ünal, “Polis bize ceza yazıyor. Para yok, ceza var. Her gün yeni darbeler yiyoruz” diyerek şöyle dert yandı: “Karnımızı zor doyuran bir noktadayız. Devletten hiçbir destek görmediğimiz gibi bu kez de ciddi bir engelleme uygulanıyor. Bir kazanç yok ama yazılan cezalar birikiyor, ödemem mümkün değil. Biz sokak müzisyenleri Ankara kent dokusunun ve popüler kültürünün parçalarından biri değil miyiz? Ben kemanım ile 53 yaşında hayat mücadelesini sürdürmeye çalışıyorum. Üstgeçitten yürüyen insanlara hoş bir tını iletiyorum. Artık bu bile bize çok görülüyor. Üç beş kuruş harçlık kazanıyorum. Corona virüsü salgını bizi çok etkiledi. Çoğu arkadaş evlerine çekildi. Kentin sokaklarında müzik yaptığımız için sık sık polis engellemeleri ile karşı karşıya kaldık. Sanatımızı icra edemez hale geldik. Polis arkadaşların da bizi anlamalarını istiyorum.”