Pandemi sürecinde evlilikleri ayakta tutma yolları

Bir yıldır hayatımızı derinden sarsan Covid-19 pandemisi evlilikleri de olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, evde normal zamandan daha uzun süre baş başa kalan çiftler arasındaki geçimsizliğin arttığına dikkat çekerken, özellikle ilişkileri yıpranmış olanların çareyi boşanmakta bulduğunu belirtiyor.

İşte Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu'dan bu süreçte sorun yaşayan çiftler için çözüm önerileri…

YANLIŞ KARARLAR VERİLEBİLİYOR

Şu bir gerçek ki, bireyler stres altında olduklarında sonradan pişman olacakları kararlar verebiliyor veya çevrelerindeki insanlara karşı daha anlayışsız, daha tahammülsüz davranabiliyor. Bu durum özellikle doğal afet ya da pandemi gibi yıkıcı ve toplumu etkileyen büyük olaylarda daha yoğun yaşanabiliyor. Pandemi öncesinde hayatın yoğun koşturmacası içinde olan çiftler şimdilerde kuşkusuz birbirleriyle daha çok vakit geçiriyor. Bu durum bazı çiftler için aile bağlarını güçlendirirken, bazı çiftler arasında da şiddetli geçimsizliğe hatta boşanmalara sebep oluyor.

ORTAK BİR HOBİ EDİNİN

İşte çiftler için yol haritası:

■ Kendinize özel zaman ayırın ve bu konuda eşinizle birbirinize saygı gösterin. Sağlıklı bir ilişkide olması gereken, çiftlerin her şeyi birlikte yapması değil; kendi hayatlarını ilişkiyle bütünleştirebilmeleri ve kişisel alanlarını sürdürebilmeleridir.

■ Ortak bir hobiye zaman ayırmanız aranızdaki bağları kuvvetlendirir. Bu hem kendi ruh sağlığınıza hem de ilişkinize fayda sağlar.

KÜÇÜK SORUNLARI ERTELEMEYİN

■ Tartışmaları önlemek amacıyla küçük sorunları bile ertelemeden çözmeli, uzlaşmacı davranmalısınız. Suçlayıcı ifadelerden kaçının, ben dili kullanarak, kendi duygularınızı net bir şekilde ifade ederek iletişimi sürdürün.

■ Fikir ayrılıklarında birbirinize saygı gösterin ve ısrarla fikirlerinizi kabul ettirmeye çalışmayın. Önce karşı tarafın duygu ve düşüncelerini anlamak için çaba harcayın.

ÖNCE SAKİNLEŞMEYİ BEKLEYİN

■ Öfke ve kırıcı sözler içeren davranışlardan kaçının ve sakinleşmeyi bekleyin. Sevgi saygı çerçevesinde iletişim kurun. Hatalı olduğunuzda durumu kabul edin ve özür dileyin.

■ Eğer çözülemeyen bir problem varsa ayrılık, boşanma gibi önemli kararlar vermeden önce çift terapisi desteği alın.