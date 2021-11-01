Emekli çift evlerini mozaiklerle süsledi

Balıkesir'de yaşayan Vildan Aydemir (66), eşi Hamza Aydemir (73) ile pandemi döneminde evlerinin bahçe ve bina duvarlarına 57 mozaik tablo yaptı.

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Ayvalık ilçesinde yaşayan emekli Vildan Aydemir, Halk Eğitim Merkezi’nde mozaik işleme kursunda aldığı eğitimin ardından, ev ve bahçe duvarlarını mozaiklerle süsledi.

Eşi Hamza Aydemir’e de mozaik işleme sanatını öğreten Vildan Aydemir, bu sayede özellikle pandemi döneminde evde bulundukları süreyi rahatlayarak geçirdiklerini söyledi.

FRİDA KAHLO DA ESERLERİ ARASINDA

Vildan Aydemir, ağırlıklı olarak farklı kadın portrelerine yer verdiği çalışmaları arasında ressam Frida Kahlo’nun yansıtıldığı mozaikler bulunduğunu belirtti.

“HAYATIMIZA RENK GELDİ”

Aydemir, “Emekli olduktan sonra çeşitli kurslara katıldım. Mozaik çalışmasına 5 yıl önce Ayvalık Halk Eğitim Merkezi’nde, Aybüke Erden ile başladım, 5 tablo yaptım. Hayalimde bahçemin duvarlarını mozaik tablolarla süslemek vardı. Ancak çalışmalarımın yoğunluğundan zaman bulamamıştım. Pandemi döneminde bu isteğimi gerçekleştirme fırsatım oldu. Eşimle 57 mozaik portre yaptık. Malzeme olarak fayans, seramik parçalarını keserek inşaatlarda kullanılan filelerin üzerine tutkalla yapıştırarak çalıştık. Ara vermeden 8 saate kadar varan çalışmalarımız oldu. Yorucu olsa da keyifliydi. Hobiler insan hayatında son derece önemli. Kendi eserlerimizle bahçemize ve hayatımıza renk geldi” diye konuştu.

Çalışmalarını keyifle yaptıklarını söyleyen Hamza Aydemir ise eşi sayesinde başladığı mozaiğin yaşamlarına önemli katkısı olduğunu ifade ederek, “Hem güzel vakit geçirdik hem de yaşadığımız alanı güzelleştirdik” dedi. (DHA)