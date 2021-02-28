Pandemide kahve evdeki dost oldu

Pandemi sürecinde evden çalışmanın uzaması, kahve talebinde önemli bir değişim yarattı. Armağan Portakal, 2019 yılında kurduğu yerli kahve markası Blend1601 ile bu süreci bir girişimci olarak yaşadı. Kahve tutkunlarının talepleri ile bir yılda cirosunun yüzde 400 arttığını söyleyen Portakal yaşanan değişimi şöyle anlattı:

“Pandemi alışkanlıklarımızı önemli şekilde değiştirdi. Duvarlar arasına kapandıkça internet penceremiz büyüdü. Alışverişi internet yoluyla yapmayı artırdık. Evde eğlence, film, kitap, oyun arttı. Sosyalleşmeyi evde başarmaya çalıştık. Kahve bu noktada var olan gücünü evde gösterdi. Hayatımızın pek çok anına tanıklık eden kahveyi, yoruluruz içeriz, çalışırken, yazarken içeriz, dertleşelim deriz, müjdem var der içeriz. Kısaca kahve dost gibidir. Bizim bu süreçteki mottomuz da bu oldu.”

Türkiye'nin dünyada kahve ithalatını en çok artıran 3 ülkeden biri olduğunu belirten Portakal, “Statista 2020 analizinde yıllık kişi başına tüketim miktarı 3 kg üzerinde olan 15 ülke var. Türkiye bunların arasında değil. Fakat ithalat büyüme oranına bakılırsa kısa zamanda bu sıralamaya gireceği söylenebilir” diye konuştu.

FİLTRE YÜKSELİYOR

Portakal, Google Trends verilerinin pandemi başlangıcı ile filtre kahveye ilginin artışını ortaya koyduğunu belirterek, “Bir klasik olan Türk kahvesine ilaveten yeni nesil kahvelerin hayatımıza girişi, yeni demleme (French press, V60, Chemex, filtre kahve makinesi) yöntemlerinin gelişmesi ve tasarıma yönelik ekipmanların şıklığı ile yeni pişirme (mokapot, espresso mkineleri) yöntemleri ve ekipmanlarının aynı şekilde artması kahveden aldığımız keyfi artırıyor” dedi.

GİRİŞİMCİLERE TAVSİYE: GENÇ PROFESYONELLERLE ÇALIŞIN

Herhangi bir dükkan açmadan sadece e-ticaret ile büyüme planı olan Blend1601'in kurucusu Portakal, Torlak Çiftliği'nin de kurucusu. Portakal, online girişim hayali olanlara şu tavsiyelerde bulundu:

“İlk önerim, işinin ehli genç profesyonellerle çalışmaları. Online ticaret için bir domain, web sitesi, ödeme aplikasyonu, e-fatura uygulaması, eticaret.gov.tr resmi kayıt ve onay ilk etapta gereken işlemler. Şirket iseniz imza sirküleri, oda kaydı yapılmalı. Stok takibi ve maliyet hesabınızı yapmalısınız. Muhasebeciniz ya da mali müşaviriniz olmalı. Bir kargo firması ile anlaşmak avantajlı fiyat açısından faydalı olur.”