Pandemide talep arttı! Mantar ve kokuyu önlüyor

Gaziantep Kalesi civarındaki dükkânlarda yapımına devam edilen rengarenk yemeniler çok ilgi görüyor.

Geçmiş yıllarda yerli ve yabancı turistlerin rağbet gösterdiği yemeniler, corona virüsü döneminde seyahat edemeyenler tarafından online olarak sipariş ediliyor.

Ayak ölçülerine göre özel hazırlanan ve fiyatı 150 liradan başlayan yemeniler, kargo ile iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

AYAKTAKİ TERİ ÇEKİP SERİN TUTUYOR

Ustalar tarafından özenle hazırlanan yemenin tabanında manda ve sığır, yüzeyinde ise keçi derisi kullanılıyor. Yemeninin doğal malzemeler kullanıldığı için ayak sağlığını koruduğunu, yerli ve yabancı turistler tarafından da bu nedenle ilgi gördüğünü anlatan yemeni ustası Mehmet Orhan Çakıroğlu, yemenilerin faydalarını şöyle anlattı:

“Yemeni tamamen doğal deriden yapılır. Altları manda, yüzleri dana veya keçi, iç astarları da koyun veya yine dana derisinden olur. Yani gerçek yemeni tamamen deriden yapılır.”

“Bunların asıl amacı ayakkabı olarak giymektir ve ayak sağlığını korur. Bu yaz aylarında giyilir, ayaktaki teri çekip serin tutar. Derinin cildini kapatacak herhangi bir kimyasal yoktur.”

“Yemeni giyildiğinde ayakta mantar, egzama ve koku gibi rahatsızlıklar olmaz. Bu nedenle dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyoruz. Başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz.” (DHA)