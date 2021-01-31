Pandemiden çıkmak toparlanmaya yetmez

Tüm gelişmeleri pandeminin belirleyeceği 2021 yılına temkinli yaklaşan turizmcinin gündemi borçlar ve değişen tatil alışkanlıkları. 2020 yaz döneminde kısa dönemli olarak başlayan hareketliliğin sektörde yaraları sarmaya yetmediğini dile getiren Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, sektörün derin bir krizle karşı karşıya olduğunu, pandeminin birinci ve ikinci dalgasında acentelerin işlerinin tamamen durduğunu belirtti.

YÜZDE 30'LUK CİRO İLE KAPANDI

Onaran, “Olasılıklar içinde yer alan üçüncü dalga pek çok iş kolunu bitirebilir. Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik yük en fazla acentelerimizi etkiledi. İade süreçlerini de kapsayan acenteleri destekleyici kararlar ya alınmadı ya çok geç alındı. Acentelerimiz KGF kredilerinden yeterince yararlanamadı. Pandemi sürecinden çıkış normalleşme için tek başına yeterli değil” değerlendirmesini yaptı.

Turizm şirketlerinin geçtiğimiz yılı 2019'un yüzde 30'u kadar bir ciro ile kapattığını tahmin ettiklerini ve yüzde 70'lik daralmanın sektör açısından büyük bir kayıp olduğunu aktaran Onaran, turizm için çıkan 10 milyar TL özel kredinin kredibilite gözetmeksizin sektöre verilmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Onaran, “Ertelenen ve karantina süreci ile biriken seyahat talepleri de 2021 bahar döneminden itibaren realize olacağı inancını taşıyoruz. Ancak bu zamana kadar başta seyahat acenteleri olmak üzere zor günler geçiren turizm şirketlerine yeni desteklerin verilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Doğaya yakın kaygısız tatiller öne çıkacak

Büyük bir trend değişikliği ile de karşı karşıya kalan sektörde yeni dönemde ‘hijyenik' ve ‘kaygısız' tatil planlarının ön plana çıkması bekleniyor. Pandemi sonrası trendlerde hızlı bir değişim öngördüklerini anlatan Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez, şöyle devam etti: “Doğaya yakın, kalabalığın az ve daha güvenli olduğu düşünülen bölgeler hem yurt içinde hem de yurt dışında tercih edilebilir olacak. Deneyim içerikli seyahatler ön plana çıkacak. Bireysel seyahat deneyimi grup seyahatinden daha çok tercih edilecek.”