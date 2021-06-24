Uçağın kokpitine bıraktığı not 435 gün sonra ortaya çıkabildi

Mart 2020’de iki haftalık bir karantina ile başlayan sürece girerken bir pilot uçağının kokpitine not bıraktı. Kaptan Chris Dennis 3009 numaralı Delta Airlines uçağını pandemi belirsizliğinin tam zirvesinde Kaliforniya’daki Victorville Havalimanı’na bıraktı. Pilot Dennis, uçağı bırakırken bir de not yazdı.

Notta, pilot uçağın tekrar depodan çıkarılabilmesi için tünelin sonunda ışığın görünmüş olması gerektiğinden bahsediyor.

Ancak Delta’dan başka bir pilotun uçağı havalandırıp notu bulması Kaptan Pilot Dennis’in düşündüğü gibi iki haftalık bir süreçten sonra değil 435 günün ardından geldi.

Orijinal notta şunlar yazıyordu: “Hey pilotlar, bugün 23 Mart ve MSP’den (Minneapolis-St. Paul) yeni geldik. Filomuzun çoğunu burada görmek çok ürpertici. Eğer onu almaya geldiysen, o zaman ışık tünelin sonunda olmalı. Her şeyin ne kadar hızlı değiştiği şaşırtıcı. Depodan çıkarırken iyi uçuşlar!”

Delta Airlines sözcüsü Facebook’ta notu paylaşarak şunları söyledi: “435 gün önce, COVID-19 salgını binlerce uçuşun iptal edilmesine ve bir belirsizlik dünyasına neden oldu. Chris Dennis, 3009’u Victorville havaalanına park etti. MSP’den havalanırken sadece iki haftalık bir karantinadan söz edildiğini duymuştu. O ânın ağırlığını hissederek uçağın gelecek pilotuna bir not yazdı. Mart 2020’de hepimizin hissettiği belirsizliği bu 57 kelime yakalıyor.”

Gönderi, o zamandan beri yaklaşık 10 bin beğeni ve çok sayıda yorumla viral hale geldi.

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