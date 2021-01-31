Pandemiyle ortaya çıkan 6 sorun

1- MASKNE: Maske kullanımı ile birlikte özellikle maskenin cildin yağlı bölgelerine temas etmesi, ciltteki gözeneklerin yeterince hava alamaması ve tıkanması sonucunda pek çok kişide ‘Maskne' olarak adlandırılan akne sorunu ortaya çıkıyor. Cildi uygun bir sabunla yıkamak, ara ara yalnız kalındığında maskeyi çıkarıp cildi havalandırmak ve cildin hijyenini sağlamak son derece önemli. Ancak akne sorunu ile karşılaşanların mutlaka bir dermatoloji hekiminden destek alması gerekir.

2- PANİK ATAK: Bu dönemde en ufak bir soğuk algınlığı için yaşanan “Covid-19 mu oldum, ilerler mi” şeklindeki endişeler kontrol edilemediğinde kişinin ruh sağlığını bozabiliyor. Gereksiz nefes darlıkları ortaya çıkıyor. Hasta kendi kendine solunumunu bozuyor. Ayrıca panik bozukluk Covid-19 geçirenlerde daha çok görülüyor. Covid-19'un beyin tutulumuna bağlı panik bozukluk, duygu durum bozukluğu ve pek çok nöro-psikiyatrik problem de ortaya çıkabiliyor. Eğer kişide panik bozukluk belirtileri varsa mutlaka hekim kontrolünde bu sorunun tedavi edilmesi gerekir.

3- OBSESYON: Hijyenin, takıntı (obsesyon) boyutuna gelmemesi önemli. Takıntılar açısından çekinilmesi gereken iki farklı durum var. Bunlardan biri mikroplar diğeri de kimyasallar. Takıntı boyutunda temizlikten dolayı aşırı kimyasal kullanılması uzun dönemde cilt kanserlerinden iç organlarda görülen kanserlere kadar ciddi problemler yaşanmasına sebep olabiliyor.

4- DÖKÜNTÜ: Covid-19'un hayatımıza girmesinden sonra cilt döküntüleri arttı. Çok fazla kimyasal maddeye maruz kalmak, cildin koruyucu bariyerini bozup ciltte alerjik reaksiyonlara neden oluyor. İnsanlar ellerine dezenfektan sıktıklarında tamamen temizlendiklerini düşünüp ellerini gün boyunca sadece dezenfektanla temizlemeye çalışıyor. Virüsten korunmak için öncelikli olan, elleri sık sık ve iyice sabunla yıkamaktır.

5- TİROİT İLTİHABI: Tiroit iltihabı Covid-19'dan önce de vardı ama Covid-19'dan sonra çok daha fazla görmeye başladık. Hastalar genellikle boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, boğazda baskı hissi, bazen de nefes darlığı gibi şikayetlerle hastaneye geliyor. Tetkikler sonucunda kişide tiroit bezinin iltihaplandığını görüyoruz. 6-7 hafta gibi uzun bir tedavi süreci ile hastalar iyileşiyor fakat iyileşen tiroit bezlerinin çoğunda iltihabın oluşturduğu yıkıcı etkiye bağlı olarak tiroit bezinde çalışma yavaşlığı yani tiroit tembelliği oluşuyor.

6-PIHTILAŞMA BOZUKLUĞU: Biz kan pıhtılaşma sorununu önceden de görüyorduk ama Covid-19 sonrasında bu sorun ciddi oranda arttı. Covid-19 geçirenlerde kanın akış hızı azalıyor ve kan çok yoğun bir kıvam alıyor. Bazen tedavide kan sulandırıcı ilaçlar kullanmamıza rağmen kandaki akışkanlık yeterince sağlanamayabiliyor. Eğer bu sorun tedavi edilmezse beyin, akciğer, kalp ayrıca bacaklar ve bacaklardaki derin damarlara pıhtı atabilir. Bu da felç, pulmoner emboli, kalp krizi veya kalp yetmezliği gibi hayati sorunlarla karşı karşıya kalmamıza sebep olabilir.