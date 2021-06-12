Pandemiyle yıldızı parlayan bisikletler, yaşamı dönüştürüyor

Bisiklet, pandemiyle birlikte tüm dünyada her geçen gün giderek artan bir ivmeyle daha yoğun ilgi örüyor. Bisiklet sayısındaki hızlı artıştan büyük mutluluk duyduğunu anlatan bisiklet ustası Sinan Deliormanlı, bisikletlerin yapısının da giderek karmaşıklaştığını kaydetti.

Yılların bisiklet ustası Deliormanlı, eskiden motosiklet tamircilerinin ek iş olarak yaptığı bisiklet tamirinin artık bu şekilde yapılamayacak kadar meşakkatli bir iş olduğunu dile getirdi. Deliormanlı, bisiklet fiyatlarındaki artışın taleplerden bağımsız olarak sektörün gelişmesiyle bağlantılı olduğunu, bisiklete olan talebin ise pandemiyle birlikte artmaya devam ettiğini aktardı.

BABADAN USTA

Motosiklet tamircisi olan babasının yanında yetişen ve şimdilerde bisiklet ustalığı yapan Sinan Deliormanlı, eskiden bisiklet tamirciliğinin neredeyse olmadığını anlattı. Deliormanlı, “Benim hatırladığım kadarıyla bundan ortalama 25 sene önce bisiklet tamircisi çok azdı” dedi.

Motosiklet tamircilerinin, bisiklet tamirinibiraz ek iş gibi yaptığını anlatan Deliormanlı, “Motosiklet tamiri yaparken, bisikletin patlamış lastiği, kopmuş teli gibi tamirler yapıyorlardı. Bisiklet sektörü son yıllarda ilerlemeye başladı. Şu anda eski motosiklet tamircileri, yeni üretilmiş bisikletlerin tamirini maalesef yapacak kapasitede değiller. Kendilerini o kadar geliştirdiklerini düşünmüyorum” diye konuştu.





“HAMMADDE ZAMLANDI”

Vatandaşların talepleri doğrultusunda birçok sektörün yanı sıra bisiklet sektörünün de hız kesmeden kendini geliştirdiğini aktaran bisiklet ustası, üreticilerin her geçen yıl yeni modeller, tasarımlar ve fikirlerle faaliyet gösterdiğini söyledi. Bisiklet fiyatlarındaki artışın pandemiyle birlikte vatandaşın bisiklete yönelmesiyle gerçekleşmediğini belirten Deliormanlı, “Geçen sene pandemiyle birlikte başlayan talep artışı ile bisiklet fiyatları artmadı. Bisikletlerin fiyat artışı talebin artışıyla ilgili değil, ithalatçının yük, sevk masrafları ve üreticinin kullandığı demir, çelik, alüminyum gibi malzemelerin fiyat artışından dolayı görülüyorr” şeklinde konuştu.(İHA)

İlginizi Çekebilir Kanal İstanbul projesine karşı bisikletli eylem

İlginizi Çekebilir Bisiklete ilgi hızla artıyor, bisikletliler hassasiyet bekliyor