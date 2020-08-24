Papatya çayı neye iyi gelir? Papatya çayının vücudumuza faydaları…

Papatya bitkisi 10-50 cm boylarında, ortaları sarı, kenarlarında beyaz taç yaprakları bulunan güzel kokulu, şifalı bir bitkidir. Papatya çayının en önemli sağlık yararları arasında uykuyu düzenleme, cildi koruma ve adet kramplarını yatıştırma yeteneği bulunur. Şimdi, papatya çayının sağlık faydalarından bazılarına daha yakından bakalım.

Latince adı, Anthemis nobilis olan papatyanın anavatanı Türkiye'dir. Yüzlerce yıldır çeşitli sağlık sorunları için doğal bir ilaç olarak tüketilmiştir. Papatya flavonoid denilen kimyasal madde içerir. Bu flavonoidler, birçok bitkide bulunan bir besin türüdür ve papatya’nın tıbbi etkilerinde önemli bir rol oynarlar. Papatya çayı, anti-enflamatuar, analjezik ve antispazmodik özelliklere sahip aromatik bir kimyasal bileşik olan Chamazulene içerir. İşte papatya çayının vücudumuza faydaları…

PAPATYA ÇAYININ FAYDALARI

– Egzama ve rosacea gibi cilt tahrişlerini gideren anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.

– Stres ve kaygıyı giderir.

– Vücuttaki alerjik reaksiyonları yatıştırır.

– Ağız enfeksiyonlarla savaşabilir, diş çürümelerini önleyebilir, diş ve diş etlerini koruyabilir.

– Saç tellerini güçlendirmeye, kepeklenmeyi gidermeye ve genel olarak saçınıza ipeksi bir görünüm kazandırmaya yardımcı olabilir.

– Kemik yoğunluğunun artmasına yardımcı olabilir.

– Kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olur ve kandaki insülin miktarını düzenler.

– Daha iyi uyumaya yardımcı olur.

– Mide ve bağırsak kramplarının tedavisinde oldukça etkilidir.