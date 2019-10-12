Papatya çayının faydaları nelerdir? Papatya çayı neye iyi gelir?

Papatya çayı, antioksidanlarla dolu bir çay türüdür. Papatya çayın en önemli sağlık yararları arasında uykuyu düzenleme, cildi koruma ve adet kramplarını yatıştırma yeteneği bulunur. Anti-enflamatuar etkisi nedeniyle, ayrıca ishal ve şişkinliği gidermeye de yardımcı olur. Peki, Papatya çayının faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

Papatya çayı kurutulmuş çiçeklerden hazırlanır ve dünya çapında popüler bir içecektir, pek çok başka çayda bulunması zor olan hem sağlık hem de cilt yararları ile doludur. Bağışıklığı arttırdığı ve stresi azalttığı bilinmektedir. Şimdi, papatya çayının sağlık yararlarından bazılarına daha yakından bakalım…

PAPATYA ÇAYININ FAYDALARI

Papatya çayının sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

Daha iyi uyumaya yardımcı

Papatya çayı, uyku apnesi ve uykusuzluk gibi uyku bozukluklarından muzdarip olanlar, ayrıca uykuya dalmakta zorluk çekenler için uykuyu tetikler ve daha iyi uyumanıza yardımcı.

Kanseri önler

Yapılan bir araştırma papatyada bulunan antioksidan apigenin , meme kanseri, sindirim sistemi, cilt, prostat ve uterus gibi çeşitli kanser hücreleriyle savaşmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bir başka çalışmada ise papatya çayı içmenin tiroid kanserini önlemeye yardımcı olduğu bulundu.

İltihabı azaltır

Papatyaların güçlü antispazmodik ve anti-enflamatuar özellikleri, mide ve bağırsak kramplarının tedavisinde oldukça etkilidir. Papatya çayının düzenli olarak tüketilmesi ayrıca irritabl barsak sendromu (IBS), bulantı, kas spazmları, mide gribi ve gastroenterit gibi sorunları azaltmaya yardımcı olur.

Diyabeti yönetir

Araştırmalar, papatya çayın şeker hastalığından muzdarip insanlar için yararlı olabileceğini göstermiştir. Kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olur ve kandaki insülin miktarını düzenler.

Cilt sağlığını destekler

Papatya çayı cilt sorunlarını tedavi etmek için topikal olarak da kullanılabilir. Genellikle banyolarda kaşıntılı ve döküntülü cilt hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır. Papatya çayı aynı zamanda, egzama ve rosacea gibi cilt tahrişlerini gideren anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. İçindeki doğal polifenoller ve fitokimyasallar izlerin iyileşme sürecini hızlandırabilir ve kırışıklıkları en aza indirebilir.

Stres ve kaygıyı giderir

Papatya çayının en popüler kullanımlarından biri, stres ve kaygıdan kurtulmaya yardımcı olmasıdır. İşyerinde geçen uzun bir günün ardından, bu içeceğin sıcak ve yatıştırıcı etkisi, vücudunuzdaki serotonin ve melatonin seviyesini artırmaya yardımcı olabilir. Bu hormonlar stresi ve kaygıyı yatıştırır, ayrıca migren ve baş ağrılarından da rahatlama sağlar.

Osteoporozu önler

Papatya özü kemik oluşturan hücreler olan osteoblastların aktivitesini uyarmaya yardımcı olur. Böylece kemik yoğunluğunun artmasına yardımcı olabilir ve osteoporozun zararlı etkilerini en aza indirebilir.

Anti-alerjik özellikler

Papatya çayı vücuttaki alerjenlere karşı bağışıklık tepkisini değiştirmeye yardımcı olabilir . Bir antihistamin olarak çalışarak, vücuttakialerjik reaksiyonları yatıştırır.

Saç bakımı

Papatyada bulunan anti-enflamatuar bileşenler, kafa derisindeki tahrişi hafifletmeye, saç tellerini güçlendirmeye, kepeklenmeyi gidermeye ve genel olarak saçınıza ipeksi bir görünüm kazandırmaya yardımcı olabilir.

Ağız sağlığı

Papatya çayının bir diğer faydası antiseptik özellikleridir. Ağız enfeksiyonlarla savaşabilir, diş çürümelerini önleyebilir, diş ve diş etlerini koruyabilir. Ayrıca, anti-enflamatuar özellikleri diş ağrısını yatıştırmaya yardımcı olur.

ÖNEMLİ NOT: Hamile ve emziren kadınlara bu çayın aşırı tüketilmesi düşüklere neden olabileceğinden dikkatli olunması önerilir. Ulusal Sağlık Enstitüsüne (NIH) göre alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve ayrıca uyuşukluğa, göz tahrişine, kusmaya ve mide bulantısına neden olabileciği için doktorunuza danışarak tüketmenizde fayda vardır.

PAPATYA ÇAYININ VİTAMİNLERİ

100 g papatya çayında aşağıdakiler bulunur:

Su: 99.7 g

Enerji: 1 kcal

Protein: 0 g

Toplam yağ: 0 g

Karbonhidrat: 0.2 g

Lif: 0 g

Toplam şeker: 0 g

Kalsiyum: 2 mg

Demir: 0.08 mg

Magnezyum: 1 mg

Fosfor: 0 mg

Potasyum: 9 mg

Sodyum: 1 mg

Çinko: 0.04 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0 mg

Tiamin: 0.01 mg

Riboflavin: 0 mg

Niasin: 0 mg

B-6 Vitamini:0 mg

Folat, DFE: 1 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 1 µg

A Vitamini, İÜ: 20 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0 mg

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg