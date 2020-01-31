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Papaya kaç kalori? Papayanın besin değerleri ve kalorisi…
Papaya kaç kalori? Papayanın besin değerleri ve kalorisi…
Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi birer başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de papayadır. İşte, papayanın besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Yaşam 31 Ocak 2020 - 11:25

İtalyan bir gezgin olan Christopher Columbus tarafından “Meleklerin meyvesi” olarak tarif edilen papaya sarımsı-turuncu renkli yumuşak tropikal bir meyvedir. Caricaceae familyasına ait olan bu meyve, sindirime, kilo vermeye, bağışıklığı ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan çeşitli besinsel faydalar sunar. Peki, papaya kaç kaloridir? Papayanın besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

PAPAYA KAÇ KALORİDİR: 100 gram papaya yaklaşık 43 kcal’dır.

PAPAYANIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram papayada aşağıdakiler bulunur:

Su: 88,06 g
Enerji: 43 kcal
Protein: 0,47 g
Toplam yağ: 0.26 g
Karbonhidrat: 10.82 g
Lif: 1.7 g
Şeker: 7.82 g
Kalsiyum: 20 mg
Demir: 0.25 mg
Magnezyum: 21 mg
Fosfor: 10 mg
Potasyum: 182 mg
Sodyum: 8 mg
Çinko: 0.08 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 60,9 mg
Tiamin: 0.02 mg
Riboflavin: 0.03 mg
Niasin: 0,36 mg
B-6 Vitamini: 0.04 mg
Folat, DFE: 37 µg
B-12 Vitamini: [µg] 0
A Vitamini, RAE: 47 µg
A Vitamini, IU: 950 IU
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.3 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D Vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 2.6 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.08 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.07 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0,06 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg

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Son güncelleme: 11:27 - 31.01.2020