Gelecekte kullanmak, daha bir ev, daha iyi yaşam ve güvence koşulları oluşturabilmek için para biriktirmek gerekir. Ama birçoğumuz bu konuda başarılı sayılmayız. Peki birikimi başarmanın yolları nedir?

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Kimi zamanlar hepimiz geçim sıkıntısı yaşayabiliyoruz. Hep birikim yapmaktan söz ederiz ama nedense bunu başaramayız. Bütçenizi yeterli bir şekilde kullanmak ve para biriktirmek istiyorsanız eğer yaptığımız bu derleme ilginizi çekebilir. İşte para biriktirmenin yolları.

1.Borcunuzdan Kurtulun

Eğer bütçe hazırlayarak para biriktirmeye çalışıyorsanız ama hala büyük bir borcunuz varsa, önce borcu kapamakla başlayın. Bunun işe yarayacağına inanmıyorsanız, her ay borcunuzu ödemek için ne kadar harcadığınızı hesaplayın. Sonra bu miktara göre bütçenizi yeniden planlayın. Borcunuzun faizlerini ödemeyi tamamladığınızda paranız kolayca biriktirmeye başlayabilirsiniz. Sadece bir kredi kartı kullanarak da borcunuzu bir yerde toplayabilir, böylece borcunuzu daha kolay ödeyebilirsiniz.

2. Hedef Birikim Miktarı Koyun

Para biriktirmenin en kolay yollarından biri tam olarak ne kadar biriktirmek istediğinizi bilmektir. Motivasyon için belli bir zaman için birikim hedefleri koyabilirsiniz. 3 yıl içinde %25 peşin ödemeli bir ev mi almak istiyorsunuz? İşte size her ay belli bir miktar biriktirebilmeniz için bir hedef!

3. Önce Kendinize Ödeyin

Her maaş gününde otomatik olarak borç ödemenizden bir miktar parayı birikim hesabınıza koyun. İki haftada 50 lira veya 500 lira olsa da, kendinizi düzgün bir birikim hesabından mahrum bırakmayın.

4. Sigarayı Bırakın

Sigarayı bırakmak kesinlikle kolay değil ama eğer günde bir veya yarım paket bitiriyorsanız, sigaraya yıllık 4.000 lira harcayacağınıza bu parayı kolayca biriktirebilirsiniz. Böylece hem daha sağlıklı bir yaşam sürüp hem de kolay yoldan para biriktirebilirsiniz.



5. Tatilinizi Evde Yapın

Uzak yerlere gidebilmek için vereceğiniz binlerce liralık uçak biletleri yerine, evinizde ya da yazlığınızda arkadaşlarınızla eğlenceli ve rahatlatıcı bir tatil yapabilirsiniz. Eğer gerçekten yaşadığınız yerden biraz uzaklaşmak istiyorsanız ve arabayla gidemeyecekseniz, uçak biletinizi daha önceden ucuza almaya çalışın.

6. Biriktirmek İçin Harcayın

Evdeki özellikle elektronik kullanım masrafları ne yazık ki yüksek oluyor. Ama iyi haber şu ki, konforunuzdan taviz vermeyerek bu masrafları azaltabilirsiniz. Örneğin akkor lambalara göre 10-15 kat daha uzun ömürlü olan ve sadece 40 watt'la daha fazla ışık üreten florasan lambaları kullanabilirsiniz. Florasan lamba önce size daha pahalı gelse de, uzun ömrü düşünüldüğünde daha karlı çıkabilirsiniz. Bunun gibi başka enerji tasarruflu eşyalar kullanarak zaman içinde binlerce para biriktirebilirsiniz.

7. Daha Az Kullanın

Isıtıcınızın derecesini 10° C azalarak enerji harcamalarınızdan yüzde 5'e kadar tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca kullanmadığınız şarjları fişinden çekerek de enerji faturanızın daha düşük gelmesini sağlayabilirsiniz.

8. Öğle Yemeğinizi Hazırlayın

Kolayca para biriktirmenin bilinen bir yolu da her günkü harcamadan kesmektir. Eğer işteyken yemek almak size 15 liraya, ama evden getirmek 5 liraya mal oluyorsa, evden getirerek bir yıl içinde yaklaşık 3.600 TL tasarruf edebilirsiniz.

9. Faizli Hesap Açın

Çoğumuz için, birikimimizi vadesiz hesabımızdan ayrı tutmak birikimimizden para almamızı azaltabilir. Eğer hedefiniz daha uzun vadeliyse, verimlilik oranı daha yüksek ürünler seçebilirsiniz.

10. Harcamanızı Yıllık Miktara Çevirin

Eğer atıştırmalık için haftalık işteki otomatınıza 20 lira veriyorsanız, bu yıllık olarak 1.000 TL bütçenizden ayrılan para demektir. Fark edebileceğiniz gibi, küçük bir alışkanlık, size pahalıya patlayabilir.