Para dağıtan bozuk ATM heyecan yarattı

İrlanda'da bazı ATM'lerden hesaptaki paradan çok daha fazla nakit çekilebildiğinin fark edilmesi üzerine binlerce kişi bankalara akın etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İrlanda’da bazı ATM’lerin IT arızası sonucu fazladan para vermeye başlaması üzerine binlerce kişi bankaların önüne akın etti.

Ülke genelindeki bazı ATM’lerde hesaptaki paradan çok daha fazla nakit para çekilebildiği fark edilince büyük heyecan yaşandı. Kısa sürede ATM’lerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

IT arızasının yaşandığı İrlanda Bankası, müşterilerine bankacılık işlemlerinde bazı aksamalar yaşanabileceği uyarısı gönderdi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada yayılan videolar üzerine çok sayıda kişinin para çekmek için ATM’lerin önüne yığılmasının ardından İrlanda polisi kalabalığı dağıtmak için harekete geçti.

Buna karşı birçok kişinin fazladan para çekmeyi başardığı kaydedildi. Birçok kişinin bankadan kendi hesaplarına 1000 euro (yaklaşık 30 bin TL) kadar para gönderdiği ortaya çıktı

Yetkililer, sahip olmadıkları parayı çeken kişileri tespit edeceklerini ve bu kişilerin parayı geri ödemek zorunda kalacağını savundu. Arızayı gidermeye çalıştığını bildiren banka yönetimi, ATM’lerin başına da güvenlik görevlileri yerleştirdi.