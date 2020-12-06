Para istemiyorum destek istiyorum

Engelli koşucu Tetik, “Doğuştan sol ayağım kısa. Ben para istemiyorum. Uzanacak manevi bir el ve destek istiyorum” dedi. Spor hayatının Macera Akademisi'nin 2012 yılında organize ettiği İznik Ultra Maratonu ile başladığını ifade eden Burak Tetik,”Burada 5 kilometre yarışında koştum. Baktım oluyor. Finiş çizgisine ulaşabiliyorum. 8 yıldır da koşuyorum” diye konuştu. O tarihten beri ultra maraton yarışlarına katıldığını ifade eden Burak Tetik, “Kırkın üzerinde madalyam var. Tek hayalim Avrupa'ya gidip orada koşup Türkiye'yi temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak. Para sorun değil tüm koşullara kendi imkanlarım ile katıldım. Yeterki manevi bir el uzansın. Avrupa koşullarına kaydımı yaptırıp koşayım. Çok defa ismimi yazdırdım ama üzerini çizdiler. Başkalarını yazdılar” ifadelerini kullandı.

HEDEFİNİZE KOŞUN

Azmin birinci kural olduğunun altını çizen Burak Tetik, şöyle konuştu: “Engelli olduğum için çevremdekiler, koşamayacağımı belirterek, ‘ ‘Senden koşucu olmaz' dediler. Bu beni üzse de, kendime olan inancımı kaybetmedim. Engelli olmak, hayatın seni kabul etmeyeceği anlamına gelmiyor. Başarı tesadüf değildir. Onu istemek ve arzulamak gerek. Bunu istesinler. Kendilerine bir hedef koyup mücadele etsinler. Başardıklarını görecekler” şeklinde konuştu.