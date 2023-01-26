Para karşılığında insanlara sarılma hizmeti veriyor

İngiltere'nin Bristol kentinde faaliyet gösteren bir kişi, yabancılara profesyonel sarılma hizmetleri veriyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kanada’nın Montreal şehrinde doğan ve İngiltere’deki Bristol şehrinde yaşayan profesyonel kucaklayıcı Trevor Hooton, 1.750 TL (75 sterlin) karşılığında insanlara sarılma hizmeti sunuyor.

“Treasure” adıyla anılan 30 yaşındaki koç, sarılmaların gücü ve “bağlantı koçluğu” yoluyla insanlara yardım etmeyi amaçlıyor ve başkalarıyla ilişki kurmakta zorlanan insanlara yardım ediyor.

“Embrace Connections”taki kucaklaşma partilerine seans başına 700 TL (30 sterlin) gidiyor ve “ortak, rahat, samimi bir kucaklaşma deneyimi” için toplanan gruplara eşlik ediyor.

SEKS İŞÇİSİ SANIYORLAR

Sunduklarının “bir kucaklamadan daha fazlası” olduğunu açıklayan Treasure, “dokunarak birine ilgi, şefkat ve iyi niyet aşıladığını” söylüyor.

Çoğu kişi, genç adamın ne iş yaptığını anlamazken bazıları da seks işçiliği yaptığını sanıyor.

Ancak Treasure, profesyonel sarılmanın “göründüğü kadar yeni bir kavram olmadığı” konusunda ısrar ediyor ve herkesin bunu denemesi gerektiğini düşünüyor.

Profesyonel kucaklayıcı, “İnsan bağlantıları kurmaya yönelik tutkularıma dayalı bir iş kurdum. Pek çok insan bunları yapmakta zorlanıyor ve burada ben devreye giriyorum.” dedi.