‘Parantez İçindeki Kadın’a tam not!

Seyircilerin çok beğendiği ve kahkaha dolu 70 dakika geçirdiği oyunun prömiyerine eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu ve eşi Işın Mumcu da katıldı. İzleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not alan oyun 23 Şubat tarihinde Kenter Tiyatrosunda, 27 Şubat tarihinde Profilo Kültür Merkezinde ve 6 Mart tarihinde ise Toruim AVM Kültür Merkezinde oynayacak. Burak Demir, Onuryay Evrentan, Eser Eyüboğlu, Yağmur Ün ve Fercan Bay'ın rol aldığı oyunun yazarı ve yönetmeni Ferhat Ergün…

Oyunun konusu; Yolları birbirine çıkan dört karakterin, ters köşelerle yüklü, kara komik öyküsü… Yazdığı karakterlerle başı belada bir oyun yazarı, yani Semih; bir sabah Kız Kulesi'ne bakan bir bankta uyanan, Shakespeare'in ünlü karakteri Romeo; ziyarete gittiği annesini tanımadığını hatta adını dahi bilmediğini fark eden bir kadın, yani Leyla; parantez içlerinde yaşayan, kırgın ve aşık bir kadın, yani Zeynep… Bu dörtlünün yolu, aşkı, yaşamı, ölümü ve değişimi sorgulayacakları bu hikayede kesişir ve artık sahnede her şey olasıdır.