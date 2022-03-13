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Paris Hilton nesli tükenen mamutlar için kolları sıvadı

Paris Hilton ve Jurassic World filminin yapımcısı Thomas Tull, soyu tükenmiş mamutların modern bir versiyonunu ortaya çıkarmak için ünlü bir teknoloji firmasına yatırım yapıyor. 

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:09 - 13 Mart 2022 Güncellenme:
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Paris Hilton nesli tükenen mamutlar için kolları sıvadı

Hilton otellerinin varisi, iş insanı ve model Paris Hilton, ABD merkezli teknoloji firması Colossal Biosciences’ın yürüttüğü bir çalışmaya destek oldu.

Colossal Biosciences firması, nesli uzun zaman önce tükenmiş mamut hayvanlarının donmuş fosillerden elde ettiği DNA’sını Asya fillerinin DNA’sıyla birleştirip güncel bir mamut türü oluşturmayı planlıyor. Şirket, bu çalışma kapsamında toplamda 75 milyon dolar topladı ve yatırımcıları arasında Jurassic World yapımcısı Thomas Tull da yer alıyor.

Colossal Biosciences

EKOSİSTEME ZARAR VERMEYECEK

Şirket, bu yeni tür “melez filler”in yaratılmasıyla, iklim değişikliğini yavaşlatmaya yardımcı olmayı ve genetik gibi alanlarda faydalı araştırma imkanları sunmayı amaçlıyor. Konu hakkında şirketin yaptığı açıklamada, mamutların vejetaryen oldukları ve ekosistem açısından bir tehdit oluşturmayacakları belirtildi.

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