Paris’te okuyup köyüne döndü, kendi işini kurdu

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Paris Sorbonne Üniversitesi’nden mezun olan, 15 yıl da Fransa’da yaşayan Hava Arslan, aynı üniversitede doktora ve master çalışmalarını Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) üzerine tamamladı.

Daha sonra Ankara’ya yerleşen Arslan, burada eğitim alanında çalışmalar yürüttü ve özel bir eğitim kurumunda Fransızca öğretmenliği yaptı.

Hava Arslan, şehir hayatından sıkıldığı için, doğduğu topraklara dönerek tarım işine girdi. Elazığ-Tunceli sınırında olan Karabörk köyüne gelen Arslan, babasına ait tarlada aspir bitkisi ekimine başladı.

Arslan, gün boyu tarlada traktör sürüyor, akşam saatlerinde ise evine dönerek Fransızca dil eğitimi için öğrencilerine uzaktan eğitim veriyor.

4 AYDA 150 BİN LİRA KAZANACAK

Aspirin, kuraklığı seven bir bitki olduğu için tercih ettiğini ve bölgede iyi verim alacağını belirten Arslan, hasattan 4 ayda 150 bin lira para kazanacağını, 20 kişiye de istihdam imkanı sağlayacağını ifade etti.

Arslan, “Paris Sorbonne Üniversitesi’nde coğrafya bölümü okudum. Lisansımı bitirdikten sonra doktora çalışmalarımı GAP üzerine sürdürdüm. Kuru tarımdan sulu tarıma geçişteki adaptasyon problemlerini inceledim. Türkiye’ye geldikten sonra Fransızca etüt merkezi kurdum ve orada Fransızca dersleri verdim. Salgın sürecinde bütün dünyada doğaya dönüş başladı. Metropolde dört duvar arasında çok sıkıcı bir süreç geçti. Doğaya dönmeye ihtiyaç duydum. Köyümde de bir alt yapı vardı. Babama ait tarlalar vardı ve bunlar ekilip biçilmiyordu. 250 dönümlük araziye aspir ekme kararı aldım. Bölgede ciddi bir istihdam yaratacağıma inanıyorum” dedi.

Aspirinin her sektörde kullanıldığını aktaran Arslan, “Aspirini biyodizel olarak kullanabiliyoruz. Türkiye hakikaten petrol konusunda dışa bağlı. Yemeklik yağ konusunda da dışarıya bağımlıyız. Milyar dolarlar veriyoruz yağ için. Kendi topraklarımızda ekerek, Türkiye ekonomisine katkı sunmak niyetiyle buraya geldim. Tarlada çalıştıktan sonra, akşam evime geliyorum. Evin bahçesinde Ankara’daki öğrencilerime online ders veriyorum” diye konuştu. (DHA)