Parke taşlarını bile halkımızla döşüyoruz

Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçesi, dereleri, yaylaları, temiz havası, Nurhak Dağları ve doğal güzellikleriyle farklı bir bölge…

Nurhak'ta doğup büyüyen ve İstanbul'da öğretmen olarak çalıştıktan sonra memleketine dönüp, 2019'da girdiği seçimi kazanarak Belediye Başkanı olan İlhami Bozan (40), ilçesini siyaseti ve çalışmalarını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı: “Nurhak Kahramanmaraş'ın kuzeyinde ve il merkezine de en uzak ilçe. Sırtını Nurhak dağlarına dönmüş oksijeni bol, dört tarafı dağlarla çevrili, kardeşliğin kentiyiz. 13 bin nüfusumuz var. Yurt dışında yaşayan gurbetçimiz de çok. Yaz aylarında kalabalık ve canlı bir Nurhak ortaya çıkıyor.”

HER ZAMAN ÇALIŞTIM

“Eğitim düzeyi yüksek, doğa turizmi için de bulunmaz bir yer. Burada tarım ve hayvancılık ön planda. Kaymak, yöreye has tarhana, keçi peyniri ve tereyağı çok meşhurdur. Sarımsak, nohut, ceviz, Nurhak dağlarında doğal olarak yetişen kekik, sumak, dağ çayı ve nam salmıştır. Nurhak dağının mantarı da meşhurdur.”

“Beş çocuklu bir ailenin 4. çocuğu olarak Nurhak'ta doğdum” diyen Belediye Başkanı İlhami Bozan hayat hikayesini şöyle anlattı: “Annem ev hanımı, babam çaycılık yapardı. Kimseden çay parası bile istemeyen bir gönül adamıdır… Biz de ağabeyimle beraber okul dışında babamın kahvehanesinde çalışırdık. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde okudum. Ardından İstanbul'a öğretmen olarak atandım. Adalet Meslek Yüksekokulu ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü de bitirdim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. 31 Mart 2019'da CHP'den önseçimi geçerek aday oldum ve belediye başkanlığı görevini aldık.”

YENİ PROJELER

“Çalışmalarımızı hep beraber halkımızla birlikte yürütüyoruz, kilitli parke taşlarını halkımızla birlikte döşüyoruz. İlimizde CHP'li tek belediyeyiz. İktidarın 5 bana, 1 sana politikasına rağmen, işlerimizi devam ettirip yeni projeler hazırlarken 700 bin TL ye yakın borç ödedik, 1 milyon 200 bin TL tasarruf sağladık. Asgari ücreti 3 bin 200 TL yaptık. Dezavantajlılar Belediyeciliğini uyguluyoruz. Engelliler, kadınlar, hayvancılık konularında çalışma yapıyoruz. Sokak hayvanları Büyükşehir'in görev alanında olmasına rağmen buna da el attık. Yabancı dil eğitim merkezi kurarak sadece gençleri değil tüm halkımızın Nurhak sınırlarını aşan hayaller kurmasına yardımcı oluyoruz. Nurhak Belediye Spor'u kurduk. Hiç transfer yapmadan bizim çocuklarımızla kapı araladık.”

HES DERDİ

Başkan İlhami Bozan, Nurhak'ta yapılacak maden ocakları hakkında da şu bilgileri verdi: “Çevreye büyük zarar veriyor. Tarımı, hayvancılığı yok edecek HES'lerle, maden ocaklarıyla uğraşıyoruz. En son açılması planlanan ocak halkımızın tepkileri sonucu durduruldu. Ama birçok noktada maden ocağı tehdidi var. Doğa turizminin merkezi olması için bütün kurumların çaba göstermesi gerekirken, masa başından kalkmayan yöneticilerin vermiş olduğu ruhsatlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bir gün dağ keçilerini öldürme ihalesi, bir gün maden, bir gün HES. Halka ve yerel yönetime sorulmadan yapılanlar bizi mutsuz ediyor.”

ERDAL İNÖNÜ İLÇEYİ ZİYARET ETTİ…

Nurhak tarihinde ilçeyi ziyaret eden en üst düzey devlet yetkilisi Erdal İnönü oldu. İnönü DYP-SHP hükümetinde Başbakan Yardımcılığı yaparken Nurhak'a geldi. 1991 yılında İnönü'yü karşılayanlar arasında Başkan İlhami Bozan'ın babası Ali Bozan (66) da vardı. (Erdal İnönü'nün sağında) Cumhuriyet döneminde, önceleri Elbistan İlçesine bağlı bir köy olan Nurhak, 16.05.1971 tarihinde kurulan belediye teşkilatı ile belde statüsündeydi. 20 Mayıs 1990'da ise ilçe oldu.

GECELERİ IŞIK GİBİ PARLAR

Başkan Bozan, Nurhak Dağları efsanesini şöyle anlattı: “Efsaneye göre ilçemiz geceleri ışık gibi parlamasından dolayı (Nur-u hak) Nurhak ismini almış. Nurhak dağları zulme boyun eğmemenin sembolü. Kalender Çelebi burada pusuya düşürülmüş. Yaşar Kemal, İnce Memed romanında Nurhak ve Helete sınırları içerisinde yaşayan “UFO” lakaplı eşkıyadan esinlenmiş. 1970'li yıllarda Sinan Cemgil, Kadir Manga, Alpaslan Özdoğan Nurhak dağlarında hayatlarını kaybettiler.”