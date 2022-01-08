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Bursa’da garip olay… Parmağına 1 lira sıkıştı

Bursa'da 14 yaşındaki çocuğun parmağına 1 liranın halkası sıkıştı. Parayı itfaiye ekipleri çıkardı.

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Bursa’da garip olay… Parmağına 1 lira sıkıştı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, lise öğrencisi Bedirhan Ç. (14), bir liranın ortasındaki metali çıkarıp, alyans haline gelen parayı yüzük parmağına geçirdi.

Parayı çıkarmayı deneyen çocuk başarılı olamadı. Çıkarmaya çalışırken parmağı şişen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye giden itfaiye ekipleri, Bedirhan Ç.’nin parmağında sıkışan parayı keserek çıkardı.

Parmağından para çıkarılan genç, pansumanın ardından taburcu edildi. (İHA)

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