Ek gıdaya geçen bebeğiniz yiyeceklerini zamanla sizin yedirmenize izin vermeyebilir ve artık kendi beslenmek istediğini belli edebilir. Bebeklerin kendi başlarına beslenmek istemeleri ileride kendi kendine yemesi için ilk adımlardır ve parmak yiyecekler bu konuda size çok yardımcı olabilir. Peki, parmak yiyecek nedir? Parmak yiyecek tarifi…

Adın da anlaşılacağı gibi parmak veya lokma büyüklüğünde olan bebeğinizin eline alıp rahatlıkla yiyebileceği ve ağzında rahatlıkla ezebilecekleri yiyeceklere parmak yiyecek denir. Bebeğinizin parmak yiyeceklerle beslenmesine izin vermek oldukça eğlencelidir. Beslenme ya da püre yöntemi ile bebeğinizi yediriyorsanız olsanız bile 6. ayında bu tür yiyeceklere başlayabilirsiniz.

Yiyecekler parmaklarınız arasında sıkışacak kadar yumuşaksa, bebeklerinizin diş etleri çiğneyebilecek kadar güçlü olabilir. Kendi kendilerini beslenmeleri küçük bebekler için oldukça dağınık olabilir, ancak el göz koordinasyonunun ve motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olur ve en önemlisi de bebeğinizin bağımsızlığa doğru attığı ilk adım olduğu için teşvik edilmelidir. Etrafın asla kirlenmesinden korkmayın. Bebeğinizin bu davranışları 1,5-2 yaşlarında kendi kendine rahatlıkla beslenmesini sağlar. Peşinde bir tabakla dolaşmak veya çocuğunuza sonradan yemek yeme alışkanlığı kazandırmak zor olabilir.

PARMAK YİYECEK TARİFLERİ

Bebeğiniz zamanla kendi kendine yemeklerini yiyecek ve yediği yiyecekler onlara daha lezzetli gelecektir. Bu adım onun için büyük bir mutluluk olabilir ve kendine olan güvenini teşvik edebilir. Bebeğiniz beslenmesi için ona sunduğunuz yiyecekleri başlangıçta düzgün tutamayabilir ancak zaman geçtikçe parmaklarıyla rahatlıkla kavrayacak ve çok daha kolay besleneceklerdir. Parmak yiyecekler bebeğinizin tek başına beslenmesi için oldukça yarar sağlar.

İşte parmak yiyecek tarifi ve ipuçları;

-Elma sert bir meyve fakat buharda yumuşattığınız elma dilimlerini bebeğinize verebilirsiniz. Aynı şekilde muz, şeftali gibi yumuşak meyveleri doğrayarak bebeğinize parmak yiyecek hazırlayabilirsiniz.

-İyi pişmiş, yumuşacık, iriliği lokma boyutunda kabak, patates havuç ya da çok iyi pişmiş et dilimleri ile bebeğinize sağlıklı parmak yiyecekler sunabilirsiniz.