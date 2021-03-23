Pasifik kökenli aslan balıkları Akdeniz’de sürüleşti

Antalya’nın dünyaca ünlü falezlerinin altını yaşam alanı olarak seçen aslan balıkları sürüler oluşturdu. Dalgıç Erkun Tanyar falezlere yaptığı dalış sırasında sürüleri görüntüledi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Antalya Körfezi’nde ilk aslan balığı görülmesinin ardından popülasyonun hızla arttığına dikkat çekti.

“BU TÜRE KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİR”

Prof. Dr. Gökoğlu, aslan balıklarının tehlikeli olduğunu belirtip vatandaşları uyardı:

“Zehri insanlarda aşırı acı, kusma, ateş, baş ağrısı ve ishal gibi sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Denizde 10-30 metre derinliklerde bulunan bu tür, daha çok kayalık bölgelerde yaşamını sürdürür. Dalga ve akıntılarla kıyıya kadar geldikleri de görülmüştür. Yüzmek için denize girenlerin bu türe karşı dikkatli olması gerekir.”

Aslan balıklarının Doğu Akdeniz ekosisteminde büyük popülasyona ulaşabileceğini, usta bir avcı ve istilacı karaktere sahip olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Gökoğlu, türün başka balık türleri için risk oluşturabileceğine dikkat çekti. (DHA)

