Pastadan tektaş çıkınca şaşkına döndü! Gerçeği pastaneyi arayınca öğrendi

Amasya’da yaşayan Gökhan Aksoy, yeni yıl için bir pastaneden pasta satın aldı. Pastanın kesilmesinin ardından içinden bin 500 TL değerindeki tektaş pırlanta yüzük çıktı.

TEKTAŞI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Tektaşı görünce şaşıran Aksoy, pastane sahibini arayınca gerçeği anladı. İşletme sahiplerinin şanslı müşterileri için bazı pastaların içine tektaş pırlanta koyduğu öğrenildi.

Gökhan Aksoy, “Pastamızdan pırlanta yüzük çıktı. Çok şaşkınlık yaşadık. Böyle bir durumun başımıza geleceğini tahmin etmemiştik. Yılbaşında eşimle birlikte bizlere bu mutluluğu yaşatan pastane sahibine teşekkür ediyoruz” dedi. (DHA)