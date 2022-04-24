Patara Deniz Feneri’ne yerleştirilen yunus kabartmalı taşa öpücüklü veda

Patara kazıları sırasında ortaya çıktıktan sonra toprak altında 10 yıl saklanan yunus kabartmalı taş, Patara Deniz Feneri'ne yerleştirildi. Taşı öperek vedalaşan Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Bak yerindesin artık. Unutma beni, unutma konuştuklarımızı, nerede olursam olayım, el sallamayı bana oradan, unutma" dedi.

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Antalya’nın Kaş ilçesinde geçmişi M. Ö. 6 bin yılına uzanan Patara Antik Kenti’nde, Roma İmparatoru Nero’nun yaptırdığı ve tamamı 1481’deki tsunamide yıkıldığı belirtilen 26,5 metre yüksekliğindeki deniz fenerinin inşası sürüyor. Kazılarda ortaya çıkarılan 2 bin 500 taşın, taş hastanesinde röntgenleri çekilip, yapay zeka teknolojileriyle orijinal yerleri tek tek belirlendi.

2 bin yıllık bir deniz fenerinin olasılıkla yüzde 80 oranında orijinal taşlarıyla yeniden inşası, dünyada ilk olarak gösteriliyor. Roma İmparatoru Nero’nun prestij projesi olduğu belirtilen deniz fenerinin üzerinde, kimin tarafından yapıldığı, yapım tarihiyle ilgili altın harflerle yazıt bulunuyor. Kazılarda çıkarılan taş yazıtlarda, Patara Meclisi ve Patara halkının dönemin valisi Sextus Marcius’a hitaben ‘Likya halkını 8 yıl boyunca hakça yönettiğiniz için ve şehrimizi güzel yapılarla süslediğiniz için teşekkür ederiz’ yazısı da yer alıyor.

‘BAK YERİNDESİN ARTIK’

Patara kazıları sırasında ortaya çıktıktan sonra toprağa gömülen yunus kabartmalı taş, 10 yıl sonra Patara Deniz Feneri’ne yerleştirildi. Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara Deniz Feneri’ne yerleştirilen yunus kabartmalı taşı öperek vedalaştı.

Sosyal medya hesabından veda anını paylaşan Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Önce o güzel sivri burnu görünmüştü kumun altından, sonra mahzun bakan gözleri. Seni seviyorum kadim dostum, sırdaşım yunus. Örterken üstünü yeniden kumlarla, söz vermiştim; bak yerindesin artık. Unutma beni, unutma konuştuklarımızı, nerede olursam olayım, el sallamayı bana oradan, unutma” dedi. (DHA)