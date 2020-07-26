Patara Plajı’nda, caretta caretta yuva rekoru

Türkiye'deki caretta caretta kaplumbağalarının en önemli 22 üreme alanından Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Plajı'nda rekor yuva sayısına ulaşıldı. Şu ana kadar Patara Plajı'nda 346 caretta caretta yuvası tespit edildi. Bu sayı tüm zamanların rekoru oldu.

Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Patara Plajı’na caretta carettalar yumurta bırakmaya devam ediyor. 18 kilometrelik plajın 12 kilometrelik bölümünde caretta carettaların yuvalaması ve yavru çıkışı takip ediliyor. Plajdaki koruma ve gözlemleme çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi’nin destekleri ile Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale başkanlığındaki Ayfer Şirin, Muhammed Balı ve Mutlu Çelik’ten oluşan dört kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

YAVRU ÇIKIŞLARI BAŞLADI

Prof. Dr. Eyüp Başkale, Patara Plajı’nın, caretta caretta kaplumbağalarının Türkiye’deki 22, Antalya’daki 8 üreme alanından en önemlilerinden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Bu sezonda şu ana kadar 346 yuva tesbiti yaptık. Carettalar antik plaja yumurta bırakmaya devam ediyor. Yuvalama döneminin 10 Ağustos’a kadar devam edeceğini düşünürsek, biz bu sayının 400’e ulaşacağını düşünüyoruz. Geçen yıl bu sayı 286’ydı. Bu yılki yuva sayısı, 30 yıldır sürdürülen koruma ve gözlemleme çalışmalarının yuva sayısı rekoru oldu. Bunun en önemli nedeni yuvalama döneminde pandemi nedeniyle, plajda insan hareketliliğinin azalması. Diğer neden de 30 yıldır sürdürülen koruma çalışmaları. Yavru çıkışları başladı. Şu anda üç yuvadan çıkış oldu. Biz çıkışların Ağustos ayında zirve yapacağını düşünüyoruz.”

HER YUVA KORUMA ALTINDA

İzleme çalışmalarında tesbit ettikleri her yuvayı, yüzeyaltı kafeslerine aldıklarını aktaran Prof. Dr. Eyüp Başkale, “İnsan yoğunluğunun olduğu bölgelerdeki yuvaları, hem yüzeyaltı kafesine hem de yüzey üstü kafesleri ile korumaya alıyoruz. Uyarıcı levhalar koyuyoruz. Ayrıca kumsalın çeşitli noktalarına koyduğumuz uyarıcı levhalarla da insanları bilinçlendirmeye, koruma kurallarına uydurmaya çalışıyoruz. Kumsaldaki bilgilendirme ofisinde Türkçe ve İngilizce bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapıyoruz. Patara Plajı geceleri carettalara, güzdüzleri insanlara hizmet veriyor. Plaja gelen Patara dostlarından tek isteğimiz var. Plajda uygulanan kuralara ve yasaklara uymaları” diye konuştu. DHA