Patara’da yavru balıklar kıyıya vurdu

Antalya Kaş ilçesindeki Patara Plajı’nda her gün koşu yapan turizmci Ferda Işık, dün kıyıdaki balıkları fark etti.

“BUNUN NEDENİ ARAŞTIRILMALI”

Çırpınan balık yavrularından bazılarını suya geri göndermeye çalıştığını anlatan Işık, şunları söyledi:

* Balıklar, dalgalarla kıyıya vurdu. Bazılarını elimle geri suya atmaya çalıştım. Çoğu canlıydı. Yanımdaki iki arkadaşım, gel git olayından olduğunu söyledi.

* Dün plaja şiddetli rüzgar nedeniyle inemedim. Ama bir arkadaşım kıyıda ölü balıklar olduğunu söyledi.

* Balıkların hepsi sersemleşmiş ve kendinde değildi. Bunun nedenini bilemiyorum. Zehirlenme de olabilir. Bunun nedeni araştırılmalı. (DHA)