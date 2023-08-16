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“Patates Kızartması Şampiyonası” başlıyor: Ev sahibi belli oldu

Fransa'da düzenlenecek dünyanın ilk "Patates Kızartması Şampiyonası"nda, restoranlar ve bireysel başvuru yapanlar, birincilik için yarışacak.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:48 - 16 Ağustos 2023 Güncellenme:
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“Patates Kızartması Şampiyonası” başlıyor: Ev sahibi belli oldu

Fransız televizyon kanalı BFMTV’nin haberine göre, ülkenin Manş Denizi’ne sınır Pas-de-Calais kenti, 7 Ekim’de dünyada ilk defa düzenlenecek “Patates Kızartması Şampiyonası”na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Arras Grand Place fuar alanında düzenlenecek organizasyonda katılımcılar, “kreatif patates”, “otantik patates” ve “kızartma patates sosu” kategorilerinde yarışacak.

Şampiyonaya, restoranların yanı sıra bireysel başvurular da kabul edilecek.

Dereceye girenlere gastronomi dünyasında fırsat kapıları aralaması beklenen yarışmaya, patatesseverlerin ilgi göstermesi bekleniyor.

Hane başına bir katılımcı sınırının bulunduğu organizasyona başvuru için 18 yaşından büyük olma şartı aranacak.

Jüri, patates kızartması ustalarından oluşacak. (AA)

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