Patates (Solanum tuberosum) çok yönlü bir kök sebzesidir ve birçok evde temel gıda maddesi olarak tüketilir. Patates, kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanserler gibi kronik hastalık riskini azaltabilecek iyi bir antioksidan kaynağıdır. Patates, pişirildiğinde bile, insan sağlığına çeşitli şekillerde fayda sağlayabilecek önemli besin maddeleri içerir. Peki, patates neye iyi geliyor? Patatesin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Dünyada önemli bir gıda maddesi ve bir numaralı bitkisel ürün olan patates, sodyum ve yağ içermez, mükemmel bir C vitamini ve ayrıca potasyum ve B6 vitamini kaynağıdır. Sindirimi iyileştirme, kolesterol seviyelerini düşürme, kalp sağlığını artırma ve poliplerden koruma yetenekleri ile patateslerin pek çok sağlık yararı bulunmaktadır. Şimdi, patates neye iyi geliyor? Patatesin faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

PATATES NEYE İYİ GELİYOR?

Patatesin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Patateste, insülin direncini azaltmaya yardımcı olabilecek dirençli nişasta bulunur. Bu da kan şekeri kontrolünün iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar.

* Patateslerdeki lif içeriği, kabızlığın önlenmesine ve sağlıklı bir sindirim sistemi için düzenliliğin geliştirilmesine yardımcı olur .

* Patatesler mide ve duodenum ülserlerini yatıştırır ve mide asitliğini azaltır. Ayrıca artrit ile ilişkili iltihabı hafifletebilir.

* Patatesler doğal olarak glutensizdir, bu da çölyak hastalığı olan veya çölyak dışı glüten duyarlılığı olan kişiler için mükemmel bir seçimdir.

* Patates, sinirleri yatıştırmaya yardımcı olan doğal yatıştırıcı özelliklere sahip bir amino asit olan triptofan açısından zengindir. L-triptofan bir amino asittir. L-triptofan, vücudumuzun doğal olarak yapamadığı için esansiyel bir amino asit olarak adlandırılır ve patates gibi yiyeceklerden alınmalıdır.

* Patateslerde bulunan bir koenzim olan alfa lipoik asit genel bilişsel sağlığın artmasına yardımcı olabilir. Patateste bulunan bir dizi vitamin ve mineral, beynin işlevini (çinko, fosfor ve B kompleksi dahil) olumlu yönde etkiler. B6 Vitamini, nörolojik sağlığı korumak için özellikle kritiktir.

* Patatesin yüksek lif içeriği sindirimi kolaylaştırır. Lif, sindirimi destekler ve dışkıya kütle ekleyerek bağırsak düzenini destekler. Patates ayrıca ishalden hızlıca kurtulmanıza yardımcı olabilir. Patates, ishal sırasında aşırı derecede kaybedilen bir mineral olan potasyum bakımından zengindir.

* Bazı çalışmalara göre, patates suyu premenstrüel sendrom semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Patatesin yüksek karbon içeriği, vücuttaki serotonin üretimini daha da artıran triptofan seviyelerinin yükselmesine yardımcı olur (Serotonin ayrıca mutluluk hormonu olarak da adlandırılır). Serotonin içindeki bu ani yükselme ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur ve kaygıyı azaltır.

* Patateste bulunan demir, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve çinko, kemik yapısının ve kuvvetinin oluşumuna ve korunmasına katkıda bulunur. Çinko ve demir, kollajenin üretiminde ve olgunlaşmasında kritik rol oynar. Patates tüm bu bileşenlere sahiptir.