Pazarda seçmece yasaklandı, yiyecekleri pazarcılar poşetledi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkisini sürdüren corona virüse karşı Kartal'da mahalle pazarlarında Kartal Belediyesi tarafından bir dizi önlem alındı. Uğur Mumcu Mahallesi’nde kurulan pazarın girişine el dezenfektanı istasyonu koyuldu. Pazarcılar ve pazarı gezen vatandaşlar burada ellerine dezenfektan sıkarak virüse karşı önlem aldı.

VATANDAŞLAR UYARILDI



Pazarı gezen vatandaşların yiyeceklerle sürekli temas etmemesi için pazar tezgahlarına ‘seçmece yasak' yazılı kağıtlar koyuldu. Pazarcılar, alışveriş yapmak isteyen vatandaşın ürünlerini kendileri poşetledi. Ürün seçmek isteyen vatandaşları ise uyararak seçmemeleri gerektiğini belirtti. Hem pazarcıların hem de pazara gelen vatandaşların çoğunlukla maskeli ve eldivenli olduğu görülen pazarda zabıta ekipleri kontrol gerçekleştirdi. Eldiveni olmayan pazarcılara zabıta tarafından eldiven verildi. Ayrıca pazarcıları seçmece ürün vermemeleri konusunda uyardı.(İHA)