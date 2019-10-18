Pazının faydaları nelerdir? Pazının vücuda yararları…

Ispanakgiller familyasından olup iri ve çok yapraklı bir bitkidir. Kırlarda kendiliğinden yetişen veya bahçelerde yetiştirilen otsu bir bitkidir. A vitamini, C vitamini, K vitamini ve Folik Asit bakımından zengin olan pazı Türkiye’de bolca yetiştirilen bir sebzedir. Peki, pazının faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

Hem yemek hem de çiğ olarak tüketilen pazının kanseri önleme, kemik yapısını koruma ve güçlendirme, göz sağlığını koruma, diyabeti önleme ve hemoroid gibi pek çok sağlık yararı bulunmaktadır. Pazının sağlık açısından yararları ile ilgili hazırladığımız haberimizde merak ettiğiniz tüm detayları öğrenebilirsiniz…

PAZININ FAYDALARI

Pazının sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Vücuttaki demir eksikliğini önler.

– Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudun direncini arttırır.

– Beyne fayda sağlar. Ayrıca çağımızın rahatsızlığı – Alzheimer'a karşı çok etkilidir.

– Kan basıncını kontrol etmeye yardım eder.

– Sinir sistemi üzerinde etkilidir.

– Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

– Pazı haşlanır suyu tüketilirse damar sertliği ve kabızlığın giderilmesine yardımcı olur.

– Sindirim sistemini rahatlatır. Hazımsızlığı önler.

– Kan şekerini düzenler.

– Öksürüğü geçirir.

– İdrar söktürücü özelliği vardır.

– Sistit yani idrar yolu iltihabı sebebiyle idrar yollarında oluşan yanmaları azaltır.

– Kansızlığa iyi gelerek anemi rahatsızlığına fayda sağlar. Kırmızı kan hücrelerinin üretimini teşvik eder.

– Halsizlik ve bitkinliğe iyi gelir, yorgunluğu giderir.

– Dalak ve böbreklerdeki ağrıların geçmesine yardım eder.

– Kan pıhtılaşmasını teşvik ettiği için vücutta oluşacak morarma ve kanamaları önler.

– Kilo almak isteyenler için iştah açıcı özelliği vardır.

– Tansiyonu dengeler.

– Stres ve depresyona karşı iyi gelir.

– Kalp krizi ve felç geçirme riskini azaltır.

– Göz sağlığını korumaya yardımcı olur.

– Saçları korur ve güçlendirir.