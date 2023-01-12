Peaky Blinders yıldızı meslektaşı tarafından şikayet edildi

Yayınlandığı ilk bölümden beri tüm dünyayı etkisi altına alan suç dizisi "Peaky Blinders"ın yıldız oyuncusu Paul Anderson'ın, bir meslektaşı tarafından şikayet edilmesi şaşkınlık yarattı.

Sozcu.com.tr

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Altı sezon boyunca yayınlanan ve 2022 yılında sona eren ünlü suç dizisi “Peaky Blinders”ta Arthur Shelby karakterini canlandıran Paul Anderson, meslektaşlarından birinin şikayeti üzerine görevi kötüye kullandığı iddialarını reddetti.

İddialar, dizinin sona ermesine rağmen gerçek finalini uzun metrajlı film şeklinde yapacak olmasından sonra geliyor. Anderson’ın projeye dahil olmasıyla ilgili soruları gündeme getiren iddiaların dizinin yapımcıları tarafından soruşturulduğu bildirildi.

TEMİZE ÇIKACAĞINDAN EMİN

44 yaşındaki İngiliz aktörün de herhangi bir suistimali şiddetle reddettiği ve soruşturmanın onu temize çıkaracağından emin olduğu belirtildi.

Sun’a konuşan bir kaynak, “Paul, bir iddiada bulunulduktan sonra set dışında halletmesi gereken bir sorun yaşadı ve bunu tamamen reddediyor. Tabii, detaylı bir şekilde inceleniyor.”

“Film için sahnelerin çekimleri henüz başlamadı, bu yüzden iş o noktaya gelirse onun yokluğunu açıklamak için senaryoyu ve hikayeyi yeniden yazmak ve değiştirmek mümkün olacak.” dedi.

Altı sezon boyunca dizinin dayanak noktası olan Anderson, her bölümde yer alıyordu. Ünlü aktörün önümüzdeki yıl vizyona girmesi planlanan filmde de büyük bir rol oynayacağına inanılıyordu.

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