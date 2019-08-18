Peeling neye yarar? Peelingin faydaları neler?

Peeling cildimizde oluşan tüm kir ve bakterileri arındırarak cildimizi derinlemesine temizler. Yapılan düzenli peeling işlemi bizi hem daha bakımlı hem de hijyenik bir görünüme kavuşturmaktadır. Peeling işleminin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız haberimiz size yardımcı olacaktır? İşte doğal peeling tarihleri…
PEELİNG ÖNERİLERİ VE TARİFLERİ
Yoğurtlu peeling
İki yemek kaşığı yoğurt, iki yemek kaşığı bal, ve bir yemek kaşığı tuzu karıştırarak cildinize sürün. Yapılan bu peeling cildinizi derinlemesine temizlerken cildin tazelenmesini sağlamaktadır
Türk kahveli peeling
İçtiğiniz kahvenin telvesine bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek cildinize sürün. Bu peeling cildinizi temizler aynı zamanda canlandırır.
Avakadolu peeling
Bir adet avakadoyu ezip iki kaşık balla karıştırarak cildinize uygulayın. Bu peeling cildi besler aynı zamanda pürüzsüzleştirir.
İrmikli peeling
Bir tatli kaşığı irmik, bir tatlı kaşığı gül suyunu karıştır ve cildine uygula. Bu peeling siyah noktaları temizler ve yağlanmayı önlemektedir.
Muzlu peeling
Bir tane muz, bir yemek kaşığı esmer şekeri karıştır ve cildine sür. Bu işlem cildinizin temiz ve ipek gibi yumuşacık olmasını sağlayacaktır.