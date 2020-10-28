‘Pele Mehmet’ hayatını kaybetti

Yaşadığı rahatsızlıkların ardından corona virüsü testi pozitif çıkan Mehmet Tura, 10 gündür tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

4 çocuk babası ‘Pele Mehmet’in ölümü, sevenlerinin yanı sıra, spor camiasını yasa boğdu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, “Acımız çok büyük. Büyük bir efsaneydi. Güreş camiamızın başı sağolsun. Tarih Pele Mehmet’i unutmayacak” dedi.

FUTBOLCU PELE’YE BENZETİLİP, ‘PELE’ LAKABINI ALDI

Mehmet Tura, geçmiş yıllarda verdiği röportajında şunları söylemişti.

* Oğlum cazgır Bülent Tura. Ona da ‘Pele Bülent’ diyorlar. Benim namım da ‘Pele Mehmet’ bilindiği üzere. Bir de torunum var, o da cazgır ‘Pele Levent’. Ona da öğrettik mesleği. Dededen toruna cazgırlık devam ediyor. Oğlumla Kırkpınar’da birlikte cazgırlık yapıyoruz.

* Gençliğimde futbol oynuyordum. O zamanlar Brezilyalı Pele vardı, çok meşhurdu. Ben de ince, uzun boylu ve esmerim. Futbol oynamamı Pele’ye benzettiler. Pele gibi oynuyor dediler. O gün bugündür ‘Pele’ diye lakabımız var. (DHA)