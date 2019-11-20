Pelin otunun faydaları nelerdir? Pelin otu neye iyi gelir?

Bileşikgiller familyasından kendiliğinden yabani olarak yetişen bir bitki türü olan Pelin otu (Artemisia Absinthium), özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde sık görülür. Pelin otu, binlerce yıldır tıbbi olarak kullanılan şifalı bir bitkidir. Bağırsak solucanlarını, özellikle yuvarlak solucanları ve iğne solucanları yok etmek için kullanılan pelin otunun faydaları ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Pelin otu, iştahsızlık, mide, safra kesesi hastalığı ve bağırsak spazmları gibi çeşitli sindirim problemlerinin yanı sıra, ateş, karaciğer hastalığı, depresyon, kas ağrısı, hafıza kaybı ve solucan enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. Şimdi pelin otu ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım… Pelin otunun faydaları nelerdir? İşte cevaplar…

PELİN OTUNUN FAYDALARI

Pelin otunun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarını destekler

– Kan dolaşımını düzenler

– İyi bir antioksidan kaynağıdır

– Ciltte oluşan yaraların kolayca iyileşmesine yardımcı olur.

– Mideye fayda sağlar ve sindirimi düzenler

– Bağırsak spazmlarını giderir

– Cinsel isteği arttırıcı etkisi vardır

– Ciltteki ağrıları azaltır

– Ateş düşürücüdür

– Kadınlarda menstürasyon döngüsü sırasında görülen baş ağrısı, karın ağrıları, kramplar, bulantı, yorgunluk, iştahsızlık gibi durumlarda fayda sağlar

– Stres, gerginlik ve sinirlilik durumunda durumlarında sakinleşmeye yardım eder.

– Bağırsaklardaki solucan ve parazitleri düşürmeye yardımcı olur

– Vücutta besin emilimini kolaylaştırır

– Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnç sağlar

– Uykusuzluğa iyi gelir

– İştahsızlık, kansızlık, mide gazı, mide ağrıları ve hazımsızlık problemlerini giderir