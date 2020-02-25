Pelteklik nasıl düzelir?

Pelteklik birçok insanın sorun yaşadığı konuşma bozukluğudur. Bazı harflerin tam olarak telaffuz edilememesi sonucu oluşan peltek konuşma bozukluğundan, pratik ve bazı yöntemlerle kurtulmanız mümkün. Peki nasıl? İşte pelteklik tedavisi hakkında bilmeniz gerekenler...

Yeni konuşmaya başlayan hatta konuşmada geciken çocuklarda peltek konuşma komik ve sevimli gibi görünse de bu şekilde konuşmaya devam eden çocukların ilerleyen yaşlarında konuşmasında bazı sıkıntılar yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle özellikle çocukluk çağında yaşanan bu sorunu göz ardı etmeden sorunun kaynağına gidilmesinde büyük önem taşır. Her dilin harf söylenirken çıkarılan sesler birbirinden farklıdır ve buna bağlı olarak her dilde peltek olarak söylenen harflerde birbirinden farklı olabilir.

Peltek kişiler özellikle ‘'f'' harfini söylemekte zorluk çekebilirler. Ülkemizi genelinde ise yetişkinlerde ve çocuklarda problem olan harf ‘'s'' harfidir çünkü ‘'s'' harfini söylemek için dilin çeşitli olarak kıvrılması ve boş kalan kısımlardan geçen hava ile ‘'s'' sesi ortaya çıkmaktadır. Genellikle bu harfi çıkarmada zorluk yaşayan çocuklar dillerini doğru şekilde tutamadıkları için telaffuz sorunları yaşayabilirler. Ancak çocuğun yaşı ilerledikçe bu sesi doğru çıkarması gerekir. Ancak çocuk büyümesine rağmen hala bu sorunu yaşıyorsa pelteklik problemi ortaya çıkabilir.

PELTEKLİK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

KENDİ BAŞINA PRATİK YAPMA

Pelteklik birçok nedene bağlı olarak gelişse de genellikle çocuklarda diş ve ağız problemlerinden kaynaklanabilir. Bazı seslerin nasıl çıkarıldığı hakkında bilgi edinip pratik yaparak pelteklik sorunu ortadan kalkabilir.

KONUŞMA TERAPİSTİNDEN YARDIM ALMAK

Özellikle çocukların çıkaramadığı bazı sesler için bir konuşma terapistine başvurmak fayda sağlayacaktır. Konuşma terapisti muayene sonrası hangi sesleri çıkaramadığınızı, nasıl bir pelteklik sorunu yaşadığınızı ve sorun yaşadığınız sesleri nasıl çıkardığınızı tespit ederek bazı egzersizlerle bu sorunu ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır.