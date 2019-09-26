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Pembe Top bu kez Bensu Soral’da
Pembe Top bu kez Bensu Soral’da
Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle meme kanserinde erken tanı farkındalığı için hayata geçirilen Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi Bensu Soral oldu. Pembe Top, 4 Ekim’de Anadolu Efes Spor Kulübü ve FC Barcelona arasında oynanacak karşılaşmada Bensu Soral’ın elinden havalanacak.
Yaşam 26 Eylül 2019 - 11:34

Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek için hayata geçirilen Pembe Top Sahada projesi tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılan Ekim ayında altıncı kez gerçekleştirilecek. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğinde meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek için başlatılan proje ile meme kanserinde erken tanının sembolü haline gelen Pembe Top bu yıl Bensu Soral’ın elinden yükselecek.
Projeye gönüllü olarak destek veren Bensu Soral “Pembe Top” ile objektiflerin karşısına geçerek projenin bir diğer destekçisi, usta fotoğrafçı Tamer Yılmaz'a poz verdi. Pembe Top Sahada projesi ile erken tanının önemini bir kez daha hatırlatabileceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Bensu Soral, “En yaygın kadın kanseri olan meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor ve bunu sağlayabilmek için yılda bir kez doktor kontrolüne gitmek yeterli oluyor. Bazen hayatımız ve sağlığımız için çok basit ama hayati olan adımları atlıyoruz. Kadınların sağlıkları için adım atmalarına destek olmak ve bu farkındalık mücadelesinde yer almak benim için çok değerli” dedi.