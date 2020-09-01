‘Perili Ev’de 500 bin liralık klip

Şarkıcı Mustafa Batur, yeni çalışması 'Kül' ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Batur, ilk single çalışması olan 'Kül'ün duygusal sözleri ve müziğiyle müzikseverlerin kalbini fethedeceğine inandığını söyledi. Genç şarkıcı 500 bin lira harcadığı klibini Beykoz'da çekti.

Müzik yolculuğuna ilk adımı ‘Kül’ ile atan Mustafa Batur, “Aylar süren çalışma sonucu ortaya çok güzel bir eser çıktı. Sonbaharın şarkısı ‘Kül’ olacak” şeklinde konuştu.

SİNEMA FİLMİ GİBİ KLİP

Sözleri Bedirhan Özay’a, müzik ve aranjesi Mustafa Arapoğlu’na ait olan şarkısının klibi Beykoz’un tarihi mekanı Perili Ev’de çekildi.

Mustafa Batur’a 10 mankenin eşlik ettiği sıra dışı sahneleriyle dikkat çeken klipte Range Rover marka araç, özel olarak ışıltılı kaplamayla süslendi. 500 bin TL’ye mal olan klip, Mesut Erkuş yapımcılığında, sinema filmi formatında çekildi. Klibin yönetmenliğini İbrahim Bülbül üstlendi.

‘KÜL’ Batur Medya Müzik etiketiyle 2 Eylül Çarşamba günü müzikseverlerle buluşacak.