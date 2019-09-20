Perilla yağı, alfa-linolenik asit formundaki en zengin bitki bazlı omega-3 yağ asit kaynaklarından biridir. Omega-3 yağ asitleri temel olarak kabul edilir, çünkü vücutta yapılamazlar ve diyette tüketilmeleri gerekir. Perilla yağının, temel olarak, kolesterolü düşürme ve kalp hastalığını potansiyel olarak önleme gibi birçok sağlık yararı vardır. Şimdi, perilla yağının sağlık yararlarından bazılarına daha yakından bakalım... Perilla yağının faydaları nelerdir? Perilla yağı neye iyi gelir? İşte bilinmesi gerekenler...

Perilla yağı, Perilla frutescens adı verilen bir nane bitkisi türünden elde edilir. Perilla bitkisi Güneydoğu Asya ve Hindistan’a özgüdür ve binlerce yıldır Çin’de ilaç olarak kullanılmıştır. Genellikle Japon nanesi, Çin fesleğeni veya Shiso olarak bilinir. Perilla yağı, eşsiz tadı ve pişirmede çok yönlülüğü nedeniyle Kore mutfağında popülerdir. Perilla yağı ayrıca, diğer birçok bitkisel yağa kıyasla çok yüksek bir omega-3 yağ asidi içeriğine sahiptir. Peki, Perilla yağının faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

PERİLLA YAĞININ FAYDALARI

Perilla yağının, bakteriyel ve viral enfeksiyonlara karşı savaşabilme, cildin sağlığını arttırma ve alerjik reaksiyonları önleme kabiliyeti dahil olmak üzere birçok etkileyici yararı vardır. İşte perilla yağının sağlık açısından faydalarından bazıları:

– Meme kanserine karşı antikanser potansiyeli

– Yüksek düzeyde omega 3 yağ asidi ile kalp hastalıkları riskini azaltır

– Kolesterol seviyelerini düşürür

– Osteoporoz belirtilerini azaltabilir

– Kolit belirtilerini hafifletir

– Kafa derisi tahrişini azaltır

– Astım ataklarını en aza indirir

– Kilo kontrolünde yardımcıdır

– Erken yaşlanmayı önler ve cilt sağlığını arttırır

– Bağışıklık sistemini güçlendirir

– Alerjik reaksiyonları azaltır

– Antioksidan aktivitesinden dolayı vücudu kronik hastalıklara karşı savunur

– Vücuttaki su kaybını durdurur

– Beyin sağlığını geliştirir ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkları önler.