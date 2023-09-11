Perseid göktaşı yağmuru, Seferihisar’da gözlemlendi

Yıldız kaymalarının en görkemlisi olan Perseid göktaşı yağmuru, 13 Ağustos gecesi İzmir'in Seferihisar ilçesinde de gözlemlendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Halk arasında “yıldız kayması” olarak bilinen Perseid göktaşı yağmuru, her yıl 14 Temmuz’da başlayıp, 1 Eylül’e kadar sürüyor.

En yoğun dönemi 10-14 Ağustos tarihleri arasında yaşanan göktaşı yağmurunu gözlemlemek için Türkiye’nin birçok bölgesinde gözlem etkinlikleri düzenlendi.

Seferihisar’da da 13 Ağustos gecesi gözlem yapan astrofotoğrafçı Süleyman Akgüneş, 860 karelik seri çekimiyle 40’a yakın meteoru görüntüledi.

Akgüneş, kaydettiği meteorlardan birinin ateş topu olarak göründüğünü ve bugüne kadar yakaladığı en büyüğü olabileceğini söyledi.

Akgüneş, ayrıca ay ışığının olmamasının bu yılki gözlemi en uygun yapan detaylardan biri olduğunu belirtti. (DHA)