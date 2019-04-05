Peru’da 43 milyon yıllık 4 bacaklı balina fosili bulundu

Güney Amerika'nın batısında yer alan Peru Cumhuriyeti'nde 43 milyon yıl öncesine ait dört bacaklı, ayakları perdeli ve toynaklı balina fosili bulundu. Uzmanlar bulunan bu balık fosilinin bacaklarıyla hem yüzüp hem de karada yürüyebildiğine inanıyor.

Peru’nun Pasifik kıyısına 1 KM mesafede bulunan Media Luna plajında vücut ağırlığını taşıyan dört bacakları ve kuvvetli kuyruğuyla bu yarı-su balinası, su samuruna ve kunduza benzetiliyor. Araştırmacılar bulunan fosilin balinaların gelişimi ve nasıl yayıldıklarına ışık tutabileceğine inanıyor. Araştırmaya katılan Belçika Doğa Bilimleri Kraliyet Enstitüsü’nde görevli bilim insanı Dr. Oliver Lambert, “Bu, Hindistan ve Pakistan dışında dört ayaklı balinalar için bulunan en bütünlüklü örnek” dedi. Bilim insanları fosilin Peru’da bulunmasının ilginç olduğunu düşünüyor, zira ilk balinaların yaklaşık 50 yıl önce Güney Asya’da evrimleştiğine inanılıyor.

‘GEZGİN BALİNA’

Balinalar, vücutları suya daha dayanıklı hale gelince Kuzey Afrika ve birçok fosilin bulunduğu Kuzey Amerika’ya göç etti. Bilim insanlarının bu son keşfi, ilk balinaların Güney Amerika’ya göç ettiklerine işaret ediyor.

5 AYRI ÜLKEDEN OLUŞAN EKİP KAZI ÇALIŞMALARINI YÜRÜTTÜ

Londra Doğal Tarih Müzesi’nde eski balina araştırmacısı Travis Park, “Balinalar, evrimin ikonik örnekleri. Küçük toynaklı memeliden, bugün gördüğümüz mavi balinalara evirildiler. Okyanusları nasıl fethettiklerini görmek çok ilginç” dedi. Fosil için kazı çalışmalarını Peru, Fransa, İtalya, Hollanda ve Belçika’dan paleontolojistlerden oluşan uluslararası bir ekip yürüttü. Bilim insanları bulunan fosile ‘Pasifik’e ulaşmayı başaran gezgin balina’ anlamına gelen ‘Pregosetus pasifikus’ adını verdi.