Pes etmedi, 63 yaşında cübbe giyip kep fırlattı

Malatya'da yaşayan 63 yaşındaki emekli bankacı ekonomik nedenlerle yarım bıraktığı okulunu 47 yıl sonra tamamlayarak kep fırlattı.

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Malatya'da yaşayan 63 yaşındaki İsmet Bozkurt 1975’te girdiği üniversite sınavında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nü kazandı. Ekonomik nedenlerden dolayı eğitimine ara veren İsmet Bozkurt, yıllarca özel bir bankada çalıştıktan sonra emekli oldu. Emekli olduktan sonra çıkan aftan yararlanan Bozkurt, kayıt yenilediği okulunda eğitimini başarı ile tamamlayarak 47 yıl sonra kep fırlattı.

Bozkurt, “1975 yılında Malatya Turan Emeksiz Lisesi’nden mezun olduktan sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’ne kaydımı yaptırdım. 1978’de 2’nci sınıfın ikinci döneminde ekonomik nedenlerden dolayı okuldan ayrılmak zorunda kaldım. Ayrıldıktan sonra askere gittim askerlik dönüşünde de bir özel bankada girdiğim sınavı kazandım. 35 yıla yakın özel bankada çalıştım. Memur olarak başladım ama yönetici olarak emekli oldum” dedi.

“İÇİMDE HEP UKDE KALMIŞTI”

Fakülteyi yarım bırakmanın içinde ukde kaldığını belirten Bozkurt, “Bu bölüm içimde hep ukde kalmıştı. Gittim Turan Emeksiz Lisesi’ne oradaki kayıtlarımı çıkarttım. Üniversite sınavına müracaat ettim. Parasını da yatırmıştım. Sonra bir af çıkacak diye duyum alınca İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat ettim. Onlar da bana affın çıktığını iletti. Elazığ’daki kaydımı 2018’de İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Matematik Bölümü’ne nakil yaparak kaydımı aldım. Biraz zorlandım. Her şeyi unutmuşum aradan 40 yıl geçmiş 4 yılın sonunda bu yıl genç arkadaşlarla ders çalışarak okulu bitirmeyi başardım. Şu anda mezun oldum ve diplomamı aldım” ifadesini kullandı.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ EŞİ VE KIZI

Bozkurt, “Eşim ve kızım bana çok destek verdi. Bazen tepkiler de oldu, ‘Niye matematik?’ diye. Ben matematiği çok seviyorum. Matematik bölümünü yarım bıraktığım için bu bölümü okudum ve İnönü üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde 63 yaşında mezun olan öğrencilerinden bir tanesiyim” diye konuştu. (İHA)