Pet shop eziyeti sona eriyor

14 Temmuz'dan itibaren pet shop'larda kedi ve köpek satışı yapılamayacak. Çip takılacak hayvanlar doğan ortamından internetten satılacak.

Sozcu.com.tr

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Hayvanları Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle pet shop’larda sergilenerek hayvan satışı yapılması 14 Temmuz 2022’den itibaren yasaklanacak. Bu tarihten sonra evcil hayvan satışları internet üzerinden yapılacak.

Hayvanlar doğal ortamında yaşamaya devam ederken, hayvanın fotoğrafları ve bilgileri satıcı tarafından internete yüklenecek. Müşteriler, bu bilgileri inceleyip almaya karar verirse internet üzerinden alım gerçekleştirecek. Satıcı, hayvanı doğal ortamından sahibine teslim edecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Hüseyin Gökçe Meşe, yasağa uymayanlara hayvan başına 2 bin 43 lira cezai işlem uygulanacağını söyledi.

ÇİPTEN BULUNABİLECEK

Hüseyin Gökçe Meşe, “Hayvanların görsel olarak küçük alanlarda tutulup satılmasına üzülüyordum. Toplumda böyle bir hassasiyet vardı. Bize talepler geliyordu. Artık pet shop’larda bu hayvanlar bulundurulmayacak. Üretim yerlerinde çiplenip sahiplerine teslim edilerek satış olacak. Öncesinde çipleme zorunluluğumuz yoktu. Yeni kanunla böyle bir zorunluluk getirildi. Araştırmalara göre, önceden insanlar yaz tatilinde çocuklarına karne hediyesi olarak kedi-köpek gibi canlıları alıyorlardı. Tatil bitiminde maalesef aileler çocuklarını 3-4 aylık dönemde mutlu ettikten sonra bu can dostlarımızı sokağa bırakma yoluna gidiyor. Bu çipler sayesinde sokakta bulunan bir hayvanın kime ait olduğu, hangi tarihte nerede üretildiği, hangi aşıları olduğu bilinebilecek. Hayvanları sahiplenip onların sokağa bırakılmaması ve üzücü olaylar olmaması için böyle bir yola gidildi” dedi. (DHA)