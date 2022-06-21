Pet shop’ta çiftleştirme bahanesiyle köpekleri çalındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Gizem ve Ömer Eşgünoğlu çifti, köpekleri 'Leo'nun, çiftleştirmek için bıraktıkları pet shop'tan çalındığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ömer Eşgünoğlu, "Kısır olmadığından dolayı üretim amaçlı ellerinde tutuyorlar" derken, Gizem Eşgünoğlu, "Bize 'Şikayetinizi geri çekin, parası neyse size verelim. Gelin buradan kedi beğenin, köpek beğenin, farklı bir yolda uzlaşalım' diyorlar ama uzlaşmak istemiyorum. Köpeğimi istiyorum" ifadesini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Gizem ve Ömer Eşgünoğlu çifti, 10 yıldır baktıkları ‘Leo’ adlı ve Shivava cinsi köpeği iddiaya göre, 10 Mayıs’ta ısrarla çiftleştirmek isteyen pet shop sahibine bıraktı. Bu sırada markete giden çift, kısa süre sonra döndüğünde pet shop’un kapalı olduğunu köpeğin de olmadığını fark etti.

Pet shop sahiplerine ulaşamayan çift, savcılığa, köpeklerinin çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Çift ayrıca kayıp köpekleri için bastırdıkları el ilanlarını sokak ve caddelere asarak aramayı sürdürüyor.

“ÜRETİM AMAÇLI ELLERİNDE TUTUYORLAR”

Pet shop sahibinin köpeklerini çiftleştirmek için ısrarla istediğini öne süren Ömer Eşgünoğlu, “Bizim köpeğimizi görmüşlerdi, daha öncesinde alışverişimiz oldu. Birçok kez ısrarda bulundular. ‘Köpeğinizi çiftleştirelim, karşılığında size para verelim. İstemezseniz yavru da verebiliriz’ dediler. Daha sonra bunları reddettik birkaç kez ama baktık bize rahatsızlık veriyorlar biz de başımızdan atmak amacıyla 1-2 kere götürdük. Daha sonrasında markete gidiyorduk. 10-15 dakikalık bir zaman dilimi geçti o sırada. Geri geldiğimde dükkan kapalı, köpek yok. Aradığımda, ‘Amcamın oğlu kalp krizi geçirdi. Acil Samsun’a gitmem gerekiyor. Kimseye güvenemedim ve dükkanda bırakamadım köpekleri’ gibi şeyler söyledi. Ertesi gün olduğunda sorduk. Bu defa da ‘Köpek elimizden kaçtı, motosikletle eve bırakıyordum. O esnada pusetinden düşüp kaçtı. Ben kendiminkini yakaladım ama sizinki kaçtı’ dedi. Polis ekipleri ile evine gittik. Babası açtı kapıyı, ‘Oğlum hiç gelmedi bu gece’ dedi. Ellerinde tutuyor olabilir, birine vermiş de olabilir bekletme amaçlı. Para edecek bir köpek değil zaten. Benim köpeğim kısır değildi. En büyük hatayı da orada yaptık. Kısır olmadığından dolayı üretim amaçlı ellerinde tutuyorlar” diye konuştu.

“LEO’YU GERİ İSTİYORUM”

Köpeğiyle arasındaki duygusal bağın çok güçlü olduğunu belirten Gizem Eşgünoğlu ise “Bize ‘Şikayetinizi geri çekin, parası neyse biz size verelim. Gelin buradan kedi beğenin, köpek beğenin, farklı bir yolda uzlaşalım’ diyorlar ama uzlaşmak istemiyorum. Köpeğimi istiyorum. Her yere müracaat ettim. ‘Leo’ 10 yıldır benimleydi. Çok üzgünüm, ‘Leo’yu geri istiyorum” dedi. (DHA)