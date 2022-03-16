Pete Davidson uzaya gitmeye hazırlanıyor

Amerikalı komedyen ve oyuncu Pete Davidson, milyarder iş insanı Jeff Bezos'un Blue Origin uçuşuyla uzay yolculuğuna çıkacak.

Sozcu.com.tr

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Son zamanlarda Kim Kardashian ile olan ilişkisiyle de gündeme gelen Pete Davidson, bu ay gerçekleşecek uzay yolculuğunda, “fahri misafir” olarak yer alacak. Davidson’a, uzay yolculuğunda, ödeme yapan beş kişi daha eşlik edecek. Bu kişiler de iş insanı Marty Allen, Sharon ve Marc Hagle çifti, öğretim görevlisi Jim Kitchen ve Commercial Space Technologies’in kurucusu George Nield olarak açıklandı.

Diğer yolcuların, uzaya çıkmak için ne kadar para ödediği bilgisi gizliliğini koruyor. Ekibin, 23 Mart’ta Teksas’ın kırsal bölgesi Van Horn yakınlarındaki bir fırlatma sahasından havalanmaları planlanıyor.

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Saturday Night Live şovu ile tanınan 28 yaşındaki komedyenin, bu yıl Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve kız arkadaşı Kim Kardashian’la yemek yedikten sonra Bezos’la arkadaşlık kurduğu söyleniyor.



Uzay yolculuğunu eleştirenler, yolculuğa harcanacak paranın çalışanlar için daha iyi ücretler olarak veya iklim değişikliğiyle mücadele için daha iyi harcanabileceğini söyledi. Bezos ise bu tür eleştirileri reddetti ve “yıldızlar arasındaki maceralarının nihai hedefi”nin gezegeni kurtarmak olduğu konusunda ısrar etti.

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