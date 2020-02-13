Genellikle kollarda, bacaklarda, karında ve kalçalarda görülen peteşi bazen ağız içlerinde ve göz kapaklarında da görülebilir. Peki, peteşi nedir? Belirtileri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Doğum, ağır kaldırmak, aşırı öksürük, kusma, grip, boğaz ağrısı, kan zehirlenmesi gibi nedenlerle ortaya çıkan peteşi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Peteşi nedir? Belirtileri nelerdir? İşte cevapları…

PETEŞİ NEDİR?

Peteşiler deride küçük mor, kırmızı veya kahverengi lekelerdir. Peteşiler döküntü gibi görünse de, aslında cildin altındaki kanamadan kaynaklanırlar. Peteşi bir hastalık değildir başka bir durumun belirtisidir. Peteşiler oldukça küçüktür (çapı 3 milimetreden azdır) ve üzerine basıldığında solmazlar.

PETEŞİ NEDENLERİ

– Fiziksel yaralanmalar

– Özellikle çocuklarda zorlanmalarına sebep olan öksürük nöbetleri ya da kusma

– Bazı ilaçların yan etkileri

– K, C, B, B12, B9 ve folat eksikliği

– Güneş yanıkları

– Ebola

– Kan sulandırıcılar

– Antibiyotikler

– Hastanın kaşıdığı ya da giysilerinin sıktığı yerler

– Normal doğum sonrası hayata gelmiş olan bebeklerde doğum kanalından geçiş sırasında maruz kalınan baskı

– Trombosit eksikliği

– Ağır kaldırmak

– Viral ve bakteriyel enfeksiyonlar

PETEŞİ BELİRTİLERİ

– Cilt altında görünen pıhtılaşmış kan birikimi (hematom)

– Kolay kanama veya morarma

– Diş eti kanaması

– Eklem kanaması (hemartroz)

– Alışılmadık derecede ağır adet dönemleri (menoraji)

– Burun kanaması